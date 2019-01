Rozmowa z komisarzem Vytenisem Andriukaitisem

Minister Jan Krzysztof Ardanowski przeprowadził rozmowę telefoniczną z komisarzem UE ds. Zdrowia i Bezpieczeństwa Żywności Vytenisem Andriukaitisem na temat przywozu do Polski z Litwy żywych świń pochodzących z obszarów z ograniczeniami.

Minister Ardanowski przedstawił bardzo trudną sytuację producentów trzody chlewnej w Polsce, która wynika nie tylko z bardzo niskich cen żywca, ale także z faktycznego braku możliwości sprzedaży świń do rzeźni położonych na obszarach z ograniczeniami.

Jednocześnie szef polskiego resortu rolnictwa podkreślił w rozmowie z komisarzem ogromny wysiłek naszego kraju podejmowany w celu zwalczania ASF. Mówił także o ponoszonych w związku z tym kosztach. Podkreślił, że od września ub. roku w Polsce nie odnotowano żadnego ogniska ASF w gospodarstwach rolnych.

– Są to konkretne efekty podejmowanych przez nas działań w zakresie zwalczania tej choroby – podkreślił minister Ardanowski i dodał, że zostały były one podejmowane z pełną determinacją i podyktowane troską by nie wprowadzić ponownie wirusa ASF do stref od niego uwolnionych.

Komisarz V. Andriukaitis podkreślił ogromne znaczenie utrzymania i niepodważania zasady regionalizacji, a także skutecznego systemu unijnego bezpieczeństwa żywności, co ma ogromne znaczenie w negocjowaniu dostępu do rynków krajów trzecich.

Minister Ardanowski zapewnił Komisarza o tym, że Polska przywiązuje bardzo dużą uwagę do przestrzegania prawa unijnego oraz do bardzo dobrych stosunków sąsiedzkich z Litwą. Podkreślił zdecydowaną gotowość do dalszych rozmów ze stroną litewską oraz z Komisją Europejską. Ustalono, że w najbliższym czasie dojdzie do spotkania polskich i litewskich służb weterynaryjnych w tej sprawie.

Jednocześnie uzgodniono, że podczas Międzynarodowych Targów Zielony Tydzień w Berlinie dojdzie do wspólnego spotkania ministra Ardanowskiego z komisarzem Andriukaitisem oraz ministrem rolnictwa Litwy.

Źródło: MRiRW