Rozbudowana fabryka Maschio Gaspardo w Rumunii rozpoczyna działalność

W piątek 19 listopada br. odbyła się ceremonia otwarcia rozbudowanej fabryki Maschio Gaspardo w Rumunii w mieście Chisineu-Cris (dystrykt Arad). Dzięki rozbudowie mają się zwiększyć wyraźnie moce produkcyjne tamtejszego zakładu.

W 2003 roku Maschio Gaspardo wybudowało zakład produkcyjny w tym rumuńskim mieście, a dziś, osiemnaście lat później, firma jest pierwszym producentem maszyn rolniczych w kraju. Fabryka, która rozwija się na powierzchni ok 26 tys. m2, z produkcją liczącą ponad 5 tys. sztuk maszyn rocznie, zatrudniając ponad 400 pracowników, zajmuje się produkcją maszyn rolniczych do uprawy uproszczonej, pługów i pras zwijających.

Inwestycje, które zostały zrealizowane mają na celu osiągnięcie wzrostu zdolności produkcyjnych o około 20 proc. Poza zakupem nowychmaszyn produkcyjnych, zrealizowano istotne powiększenie zadaszonej powierzchni produkcyjnej o ok.5,7 tys. m2.

-Ten projekt pozwoli nam wzmocnić potencjał produkcyjny, który może zaoferować oddział Chișineu-Criș- skomentował Andrea Maschio, prezes Maschio Holding i wiceprezes Maschio Gaspardo. Innowacje i modernizacje linii produkcyjnych są niezbędne, aby zaistnieć na rynku z najnowocześniejszymi konstrukcjami, które spełniają wymagania naszych klientów na całym świecie- dodał.

Ponadto zwiększenie mocy produkcyjnych jest konsekwencją umowy podpisanej przez Maschio Gaspardo i New Holland Agriculture, markę CNH Industrial. Partnerstwo to przewiduje komercjalizację produktów OEM dedykowanych do uprawy uproszczonej, a dokładnie bron talerzowych i głęboszy. Komercjalizacja omawianych maszyn rozpoczęła się w 2021 roku i odbywa się wyłącznie za pośrednictwem dealerów New Holland.

Niedawno podpisana została nowa umowa na dostawę z New Holland Agriculture, która ustanawia wyłączną produkcję niektórych urządzeń do zielonek. W szczególności produkcja skoncentruje się na kompletnych gamach kosiarek, przetrząsaczy i zgrabiarek, maszyn, które dzięki zrealizowanej inwestycji powstaną w fabryce Maschio Gaspardo Romania. Produkty będą sprzedawane w barwach New Holland od sezonu 2022.