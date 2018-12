Równe szanse na rynku nawozów w UE

Copa i Cogeca wysłały 15 marca pismo do Komisji Europejskiej, w którym nalegają, by UE zniosła taryfy celne i podatki na nawozy importowane do UE , gdyż rolnicy znajdują się w niekorzystnej sytuacji konkurencyjnej.

– Nawozy mineralne odpowiadają za nawet 45% kosztów środków produkcji gospodarstw rolnych, przez co rolnicy narażeni są na efekt nożyc cenowych, gdyż rynkowe ceny zbóż utrzymują się na niskim poziomie. Sektor zbóż w UE stracił znaczny udział w rynku w ostatnich latach. Trzy lata temu UE była drugim największym ich eksporterem, a teraz plasuje się na piątym miejscu.

Producenci znajdują się również w niekorzystnej sytuacji konkurencyjnej względem innych producentów na świecie. Jest to związane z faktem, że europejscy producenci nawozów mineralnych są chronieni przed międzynarodową konkurencją cłami antydumpingowymi i taryfami celnymi obowiązującymi na granicach UE. Dlatego też ceny nawozów w UE są dużo wyższe niż w pozostałych regionach na świecie. A przecież unijni rolnicy i ich spółdzielnie sprzedają pszenicę i inne zboża po cenach światowych bez względu na to czy trafiają one na rynek UE, czy na eksport. Sytuacja ta zaburza równowagę, co znajduje odzwierciedlenie w dochodach rolników w UE – Copa i Cogeca wysłały dzisiaj pismo do Komisji Europejskiej, w którym nalegają, by UE zniosła taryfy celne i podatki na nawozy importowane do UE, gdyż rolnicy znajdują się w niekorzystnej sytuacji konkurencyjnej – mówi sekretarz generalny Copa i Cogeca Pekka Pesonen.

Cła antydumpingowe na azotan amonu importowany z Rosji, które obowiązują przez wyjątkowo długi okres 23 lat, bardzo zaszkodziły konkurencyjności eksportu z UE i dochodom gospodarstw rodzinnych, gdyż nawozy stanowią największy element kosztów, zwłaszcza dla rolników prowadzących uprawy. Ze względu na zmianę cen gazu od momentu ostatniego przeglądu, tego typu środki antydumpingowe już nie są uzasadnione.

W związku z tym Copa i Cogeca apelują do Komisji o zniesienie ceł antydumpingowych na azotany amonu importowane z Rosji i o rozważenie zniesienia wszystkich taryf celnych i podatków nakładanych na nawozy sprowadzane do UE.

Źródło: Copa-Cogeca