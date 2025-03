Dwurotorowe kombajny New Hollanda mają już 50 lat. Jaka jest ich historia?

New Holland świętuje w tym roku 50. rocznicę technologii Twin Rotor. Pierwszy dwurotorowy kombajn tej firmy – model TR70 – został wprowadzony na rynek w 1975 roku. Kontynuacja tej koncepcji znajduje odzwierciedlenie w nowych modelach, tj. CR11. A jak wygląda jej historia?

Do chwili obecnej na całym świecie wyprodukowano ponad 70 000 kombajnów TR i CR Twin Rotor. Centrum doskonalenia maszyn żniwnych New Holland w belgijskim Zedelgem zostało niedawno poddane znaczącym inwestycjom i modernizacji w celu produkcji najnowszych modeli CR10 i CR11.

Początek New Hollanda z kombajnami

Firma New Holland na rynek kombajnów zbożowych weszła w 1964 roku, przejmując belgijską firmę Claeys, która 12 lat wcześniej wprowadziła na rynek swój pierwszy kombajn samobieżny. W ciągu dekady, która nastąpiła po przejęciu, firma New Holland kontynuowała rozwój przejętej linii konwencjonalnych kombajnów klawiszowych, ale w latach 60. rozpoczęła badania nad nowymi sposobami młócenia i oddzielania ziarna w celu zwiększenia wydajności, poprawy czystości i zmniejszenia strat.

Klawisze zastąpimy rotorami

W tym celu inżynierowie firmy New Holland przeanalizowali siłę odśrodkową i jej potencjał w zakresie oddzielania ziarna od masy roślinnej, co stanowi innowacyjną koncepcję wyraźnie różniącą się od tradycyjnej metody młócenia i oddzielania za pomocą bębna/klepiska i młocarni.

Pierwsza maszyna rozwojowa, zaadaptowana z modelu 985 z belgijskiej fabryki Claeys, została przetestowana w kukurydzy w 1968 roku, a w następnym roku w pszenicy. Testy wykazały korzyści płynące z podzielenia strumienia plonów napływającego z przenośnika pochyłego na dwa strumienie, podając go do dwóch przeciwbieżnych wirników wzdłużnych, pracujących na wzdłużnych klepiskach, które składały się z sekcji młócących, po których następowały sekcje oddzielające. Wysoka prędkość obrotowa wirników oznaczała, że siła odśrodkowa wyrzucała większość ziarna przez klepiska, minimalizując uszkodzenia ziarna w porównaniu z konwencjonalnym omłotem bębnowym oraz minimalizując straty w porównaniu z separacją na klawiszach wytrząsacza.

TR70 – pierwszy kombajn rotorowy New Hollanda

Do 1969 roku testowano całkowicie nowy projekt kombajnu z tymi elementami wewnętrznymi, a w 1975 roku wprowadzono na rynek pierwszy model produkcyjny, TR70 z silnikiem o mocy 145 KM i zbiornikiem ziarna o pojemności 5550 litrów – pierwszy kombajn New Holland zbudowany w USA. W 1979 roku został zastąpiony przez zmodernizowany model TR75, do którego dołączył większy model TR85. W ciągu następnych dwóch dekad gama ewoluowała, a w 1997 roku wyprodukowano 25000. kombajn TR.

Rozwój europejskich kombajnów o dużej wydajności podążył odrębną ścieżką wraz z opracowaniem kombajnów Twin-Flow wprowadzonych w 1983 roku. Wykorzystywały one konwencjonalny bęben i klepisko, duży odrzutnik i separator obrotowy, a następnie poprzeczny rotor Twin Flow, który dzielił plony na dwa strumienie w celu oddzielenia pozostałych ziaren.

Nowe kombajny rotorowe New Hollanda

Jednak pod koniec lat 90-tych inżynierowie New Holland w Europie i Ameryce Północnej rozpoczęli prace nad całkowicie nową konstrukcją – Twin Rotor, która zaspokoiłaby potrzeby rolników na całym świecie we wszystkich rodzajach upraw kombinowanych. Wprowadzone w 2002 roku i łączące kluczowe cechy maszyn TR i TF z nowymi rozwiązaniami i stylistyką, nowe CR960 o mocy 333 KM i CR980 o mocy 428 KM były początkowo budowane w USA, zanim produkcja została przeniesiona w 2005 roku do fabryki Zedelgem w Belgii.

CR960 był wyposażony w podwójne wirniki o średnicy 432 mm, a większe jednostki o średnicy 560 mm w CR980, który miał zbiornik na ziarno o pojemności 12 500 litrów. Operatorzy skorzystali z całkowicie nowej konstrukcji kabiny. Gama ta była stopniowo rozszerzana i wprowadzono w niej takie funkcje, jak automatyzacja kombajnu IntelliSense, zdalnie regulowane łopatki rotora Dynamic Flow Control, technologia Dynamic Feed Roll i zarządzanie resztkami Opti-Spread Plus. Rozwój modeli Elevation w 2007 roku wprowadził kontrolę prędkości podawania IntelliCruise dla maksymalnej wydajności oraz technologię czyszczenia Opti-Clean, aby jeszcze bardziej zwiększyć czystość ziarna. Te i inne innowacje przyniosły kombajnom TR i CR wiele nagród branżowych na całym świecie.

Kolejne kombajny, nowe rekordy

Kolejne modele to CR7.90, CR8.90, CR9.90 i CR10.90, przy czym ta ostatnia maszyna w 2014 roku pobiła rekord Guinnessa, zbierając największą ilości pszenicy w ciągu ośmiu godzin i osiągając 797,656 ton. Rekord ten utrzymuje się do dziś.

Gamę kombajnów New Holland CR uzupełniają niedawno wprowadzone modele CR11 (775 KM, zbiornik o pojemności 20 000 litrów i CR10 (634 KM, zbiornik na ziarno o pojemności 16 000 litrów). Podobnie jak ich poprzednicy, nadal wykorzystują sprawdzoną technologię Twin Rotor, ale mają większą wydajność niż kiedykolwiek wcześniej, z większą mocą i pojemnością zbiornika ziarna dopasowaną do rotorów o średnicy 600 mm i długości 3600 mm, aby zmaksymalizować wydajność przeładunku plonów, zapewnić dokładne młócenie i separację oraz chronić jakość ziarna.

Źródło: New Holland, opr. Mateusz Wasak

