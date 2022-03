Rosyjskie pojazdy bojowe lgną na ukraińskich polach [video]

Mogłoby się wydawać, że ukraińskie terytorium nie w pełni sprzyja obronie, na pewno nie tak, jak chociażby terytoria, na których Rosja była uwikłana już w konflikty, jak choćby w Afganistanie. Jednak to założenie może trochę mylić, co obrazuje jedno z nagrań, na którym rosyjska bateria przeciwlotnicza TOR-M2 lgnie na jednym z ukraińskich pól.

Nie wiadomo, gdzie dokładnie zostało zarejestrowane nagranie. W każdym razie warta ok. 25 mln dolarów bateria TOR-M2 została porzucona po tym, jak ulgnęła na jednym z ukraińskich pól. W tle widoczne są ogromne elewatory zbożowe.

Russian TOR-M2 air defense system got stuck in the mud (location unclear) pic.twitter.com/ZONNrrGSl8

— Michael A. Horowitz (@michaelh992) March 31, 2022