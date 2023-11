Rosyjska rakieta uderzyła we frachtowiec na Morzu Czarnym. Ceny pszenicy w górę

Wczorajsze wydarzenia sprzyjały wzrostom cen zbóż na światowych giełdach. Jednym z nich było uderzenie przez rosyjską rakietę cywilnego frachtowca płynącego pod banderą Liberii. W wyniku incydentu jedna osoba zginęła a cztery zostały ranne.

To jednak nie wszystko; giełda w Rosario obniżyła prognozę argentyńskich zbiorów pszenicy o 800 tys. ton do 13,5 mln ton. To bardzo zły wynik; w ubiegłym roku, kiedy kraj nawiedziła tragiczna w skutkach susza, było to zaledwie o 2 mln ton mniej. Dla porównania zbiory w sezonie 2021/2022 wyniosły 23 mln ton.

Z powodu El Nino bardzo suchych warunków doświadcza Australia; tegoroczny październik był w tym kraju najsuchszy od 20 lat.

Wbrew wcześniejszym informacjom, Algierska Państwowa Agencja Zbożowa skorzystała jednak z ofert zakupu nie tylko pszenicy z basenu Morza Czarnego, ale także z Francji, co również pozytywnie wpłynęło na notowania tego zboża.

W efekcie wczoraj w Paryżu stawka za pszenicę wzrosła o 3,5 do 235,75 EUR/t, zaś w Chicago o 22 ct do 592,25 ct/bu (203 EUR/t). Pszenica na Matif jest obecnie najdroższa od 2 tygodni.

Na plusie sesja skończyła się także dla rzepaku i kukurydzy; w pierwszym przypadku cena wzrosła o 2,25 EUR/t do 441,25 EUR/t, zaś w drugim 2,75 EUR/t do 208,5 EUR/t.