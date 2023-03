Rosyjska pszenica będzie hamowała wzrost cen do końca sezonu

Rekordowe zbiory w zeszłym roku powodują, że rosyjska pszenica należy do najtańszych na świecie. I chociaż na początku sezonu jej cena nie była tak atrakcyjna, to obecnie rosyjskie ziarno pod tym względem nie ma sobie równych, co spowodowało zwiększenie w styczniu i lutym eksportu niemal dwukrotnie w ujęciu rocznym.

Jak podaje Bloomberg, z danych Logistic OS wynika, że rosyjskie dostawy drogą morską w styczniu i lutym wyniosły 6,1 mln ton, czyli o ok. 90 proc. więcej niż w styczniu i lutym 2022. Tania konkurencja spowodowała spadki cen kontraktów w Paryżu i w Chicago do poziomów niespotykanych od wielu miesięcy, a wg specjalistów Rababanku ciągła ogromna podaż rosyjskiej pszenicy prawdopodobnie będzie hamowała podwyżki do końca tego sezonu.

Rosjanie wyeksportowali w tym sezonie 29,5 mln ton pszenicy w porównaniu do 26,7 mln ton w analogicznym okresie zeszłego sezonu. – Początek kampanii był powolny, biorąc pod uwagę rekordowe plony i ogromną podaż – stwierdził Andriej Sizow, dyrektor zarządzający firmy konsultingowej SovEcon, dodając, że trend zmienił się pod koniec 2022 roku, kiedy to rosyjska pszenica odzyskała przewagę konkurencyjną.

Teraz uwaga rynku skupiona jest na umowie zbożowej; obecnie obowiązująca wygasa 18 marca, jednak oczekuje się jej odnowienia.