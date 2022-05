Rosyjska armia zniszczyła jedyny na Ukrainie “bank nasion”

W wyniku inwazji wojsk rosyjskich praktycznie przestało istnieć działające do tej pory w ukraińskim Charkowie Narodowe Centrum Roślinnych Zasobów Genetycznych.

Jak podaje serwis Ukrinform, informację na ten temat podał związany z ośrodkiem badawczym, w którym zgromadzono około 160 tys. rodzajów ziarna, doktor nauk rolniczych Siergiej Awramenko.

– Nasiona były już przygotowywane do siewu (do odnowienia odmiany), a od marca pracownicy mieli zasiać nową kolekcję. Po nadejściu „rosyjskiego świata”, gdy pojawiła się ta horda „oswobodzicieli”, wszystko zamieniło się w popiół. Dziesiątki tysięcy próbek. To jest kolekcja ogólnoświatowa. W tym odmiany, które mają setki lat, stare, których nie możemy już odtworzyć. Tu było piekło, aluminium się stopiło. Wszystko się wypaliło

– powiedział Awramenko, cytowany przez Ukrinform.

Naukowiec dodał, że w jego opinii instytucja naukowa została zniszczona celowo, a rakiety wycelowano dokładnie w miejsce, w którym funkcjonował bank zasobów genetycznych roślin. Korzystali z niego rolnicy z całego świata, w tym z Rosji.