8 września w Kujawsko-Dobrzyńskim Parku Etnograficznym w Kłóbce ( województwo kujawsko – pomorskie) pod tytułem ,,Rośnij chlebie ‘’ odbędzie się ostatni w sezonie festyn folklorystyczny „Z cyklu z życia dawnej wsi”.

– Proces przygotowywania pieczywa był procesem niezwykłym, obwarowanym licznymi przepisami, co wolno, a czego nie, naszpikowanym zaklęciami magicznymi. Wypiek chleba uważano za jedną z ważnych prac w gospodarstwie, zamożniejsi piekli go raz na tydzień, biedni, co dwa tygodnie i rzadziej. Widowisko „Pieczenie chleba” w wykonaniu Zespołu Obrzędowego „Lubominianki” z gminy Boniewo opowie o wielu zwyczajach i przesądach z tym związanych. Atrakcją nawiązującą do tematu imprezy będą pokazy czyszczenia i obróbki zboża, uruchomienie wiatraka „koźlaka” oraz warsztaty wyrobu i wypieku podpłomyków – mówi Wioletta Osińska z Działu Edukacji i Promocji Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku

Podczas spotkania wystąpią również: Zespół Folklorystyczny „Dzieci Kujaw” oraz „Spod Strzechy” z Brześcia Kujawskiego w repertuarze „Zabaw i tańców dziecięcych na Kujawach” oraz pieśni kujawskich. Uczestnicy festynu wezmą ponadto udział w pokazie suszenia owoców, produkcji oleju, wyrobu masła oraz prac rzemieślniczych, a dzieci w malowaniu magnesów z masy solnej, które zabiorą na pamiątkę.

Miłośników rękodzieła ludowego i tradycyjnego jadła przyciągać będą już od godziny 13.00 kramy z rzeźbami, wyrobami kowalstwa artystycznego, plecionkarskimi, garncarskimi, obrazami, biżuterią, ozdobami z bibuły oraz ze swojskim jadłem.

Źródło: MZKiD

Opracował: Samuel Skrzysz