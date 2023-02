Rośnie produkcja zbóż i ceny żywności w Turcji

Turcja w sezonie 2022-23 wyprodukuje więcej pszenicy, kukurydzy, jęczmienia i ryżu, ale nadal pozostaje z rekordowymi cenami żywności, jeszcze wyższą inflacją niż ta, którą mamy w Polsce.

Wg raportu Foreign Agricultural Service Departamentu Rolnictwa USA (USDA) Turcja nadal zmaga się z rosnącą inflacją żywności, wynikającą z różnych czynników. Ceny żywności i napojów w 2022 roku w Turcji wzrosły o 78 proc. rok do roku.

Prognozowana produkcja pszenicy wyniesie 17,25 mln ton, co oznacza wzrost o ponad milion ton rok do roku. Przy czym raport USDA wskazuje, że patrząc w przyszłość na lata 2023-24, pojawiają się oznaki dla powrotu suchej aury, co budzi obawy, że plony pszenicy ozimej mogą spaść.

Oczekuje się, że produkcja jęczmienia osiągnie 7,4 mln ton, ale stoi przed tym samym wyzwaniem związanym z suchą pogodą w przypadku zbiorów w latach 2023-24.

Prognozowana produkcja kukurydzy wyniesie 6,8 miliona ton, co oznacza wzrost o 300 tys. w porównaniu z oficjalnymi szacunkami USDA i wzrost rok do roku o tą samą ilość. Przewidywany wzrost przypisuje się wyższym niż oczekiwano plonom oraz marginalnemu zwiększeniu powierzchni zbiorów w środkowej części kraju.