Rośnie podaż kukurydzy, niestety spadają jej ceny: Ceny zbóż 17.10.2023

Na początku tygodnia nie notujemy większych ruchów cenowych w skupach, a i podaż ziarna ogranicza się w dużym stopniu do kukurydzy.

Obecnie ze względu na pełnię zbiorów kukurydzy to głównie ona trafia do punktów skupu, choć i tutaj ceny nie zachwycają. W przypadku pozostałych gatunków zbóż coraz trudniej jest o zakup dużych partii ziarna, gdyż rolnicy ze względu na niskie ceny nie kwapią się do sprzedaży.

Dodatkowym czynnikiem jaki utrudnia zakup większych partii ziarna jest fakt, że od poniedziałku rozpoczęły się wypłaty zaliczek dopłat bezpośrednich, co w niektórych przypadkach może mocno podratować sytuację gospodarstw i nie są one dlatego skłonne do sprzedaży ziarna na obecnych poziomach cenowych.

Wymienione powyżej czynniki sprawiają, że obecnie ceny za pszenicę konsumpcyjną kształtują się na poziomie od 760 do 1090 zł za tonę, czyli ceny nie uległy zmianom w stosunku do ubiegłego tygodnia. Jak zawsze najdrożej jest na północy i północnym zachodzie kraju, a najtaniej na południowym wschodzie. Niższa jest oczywiście cena pszenicy paszowej, gdzie obecnie skupujący oferują ceny na poziomie od 660 do 810 zł za tonę.

Nieznacznie spadły natomiast stawki za jęczmień paszowy i rozpoczynają się od 590 zł/t., a maksymalną stawką jest natomiast obecnie 770 zł. Jak zawsze lepsze stawki obowiązują w przypadku jęczmienia konsumpcyjnego, który wyceniany jest obecnie od 600 zł/t do nawet 840 zł/t. Od nieco wyższych wycen w stosunku do jęczmienia paszowego rozpoczynają się stawki za pszenżyto i kupujący są skłonni płacić za nie od 600 do maksymalnie 730 zł/t.

Jeśli chodzi o żyto konsumpcyjne to cena zawiera się w przedziale od 550 do 700 zł/t, a paszowe od 530 do 640 zł/t. Większych zmian na początku tygodnia nie widać również w przypadku rzepaku za który można maksymalnie dostać 1800 zł/t, a ceny minimalne znajdują się na poziomie 1660 zł/t.

Niestety dla producentów kukurydzy obecny okres nie jest sprzyjający, ponieważ ceny ponownie spadają. Zwłaszcza dotyczy to kukurydzy suchej w przypadku której maksymalnie można dostać 810 zł za tonę, a ceny minimalne wynoszą 670 zł/t. W przypadku mokrej kukurydzy (wilgotność 30 proc.) ceny wahają się natomiast w przedziale od 375 do 465 zł/t.