Rośnie maksymalna stawka za kukurydzę. Ceny zbóż 25.10.2022

Tempo zbiorów kukurydzy na ziarno jest coraz wyższe, toteż na niej koncentruje się uwaga uczestników rynku. Nie licząc rzepaku paryskim Matifie widoczne są tylko niewielkie ruchy cenowe, zaś w kraju rośnie nieco cena kukurydzy.

Najwyższa zanotowana obecnie cena mokrej kukurydzy to 1000 zł/t, zatem nieco wyżej niż w piątek, jednak stawki w kraju są bardzo zróżnicowane. O ile w Wielkopolsce faktycznie można uzyskać cenę 950-1000 zł/t, to w innych rejonach kraju jest to często niemożliwe. Ceny w centralnej Polsce oscylują w okolicach 900 zł/t, zaś na wschodzie kraju często jest to zaledwie 800-850 zł/t. Suche ziarno skupują za 1280-1430 zł/t

Na rynku pszenicy konsumpcyjnej praktycznie bez zmian. Jej cena wynosi od 1470 do 1800 zł/t, a paszowej, podobnie jak w ostatnim notowaniu, od 1350 do 1600 zł/t.

Stawki za jęczmień konsumpcyjny i paszowy rozpoczynają się od 1150 zł, a kończą na odpowiednio 1690 i 1350 zł/t.

Stawki za rzepak wynoszą od ok. 2550 do 3030 zł/t. W tym przypadku pozostaje mieć nadzieję, że ruchy cenowe z Matifu przeniosą się na rynek polski i dojdzie do wzrostu cen.

Cena żyta konsumpcyjnego zawiera się w przedziale od 1050 do 1300 zł/t, a paszowego od 1000 do 1280 zł/t. Pszenżyto kosztuje obecnie 1200-1420 zł/t.