Rosnąca produkcja etanolu wspiera notowania kukurydzy

Według danych Amerykańskiego Departamentu Rolnictwa (USDA) wykorzystanie kukurydzy do produkcji etanolu w USA wzrosło w grudniu do 485,8 mln buszli, co stanowi wzrost o 18,9 mln buszli (4,1 proc.) w stosunku do listopada 2021 roku.

Jednocześnie wykorzystanie kukurydzy do produkcji etanolu wzrosło w 2021 roku o 54,1 mln buszli, czyli aż 12,5 proc. w stosunku do roku 2020, a więc o 7,2 mln buszli więcej niż przewidywali analitycy. Całkowite zużycie kukurydzy do produkcji etanolu i do innych celów przemysłowych wzrosło do 539,3 mln buszli, czyli o 20,5 mln buszli (4,0 proc.) od listopada i 59,6 mln buszli (12,4 proc.) więcej niż w grudniu 2020 r.

Te wskaźniki przekładają się na wysokie ceny kukurydzy; w piątek osiągnęła ona najwyższą cenę od 7 miesięcy; w Chicago kosztowała 250,4 USD/t, co oznacza wzrost o 5,2 proc. w ujęciu miesięcznym. Jej cena wzrosła jeszcze bardziej na MATIF, bo w skali miesiąca o 6,7 proc., osiągając w piątek cenę 257,25 EUR/t.

– Podobnie jak w przypadku soi, za wysokie ceny odpowiadają niższe prognozy zbiorów w Ameryce Południowej i w konsekwencji szansa na wzrost eksportu z USA. Zarówno nasionom oleistym, jak i kukurydzy (surowiec do produkcji biopaliw) sprzyja bijące rekordy cen ropa – informował we wtorek Andrzej Bąk z e-WGT.