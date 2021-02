Rosną udziały CIECH w krajowym rynku środków ochrony roślin

W 2020 roku udziały CIECH Sarzyna, największego polskiego producenta środków ochrony roślin, w krajowym rynku wzrosły do 6,1 proc., z 4,8 proc. rok wcześniej.

Wartość sprzedaży spółki należącej do Grupy CIECH, jednego z największych koncernów chemicznych w Europie Środkowo-Wschodniej, wzrosła na polskim rynku o ponad 30 proc. w ujęciu rocznym, a wielkość całego rynku środków ochrony roślin urosła drugi rok z rzędu i przekroczyła 2,7 mld zł. CIECH Sarzyna zanotował wzrosty w kluczowych segmentach rynkowych: herbicydów zbożowych, fungicydach zbożowych i rzepaczanych oraz herbicydach przeznaczonych do ochrony kukurydzy.

Udział flagowych produktów CIECH Sarzyna – marki Chwastox® – wzrósł wartościowo w 2020 roku w kategorii herbicydów zbożowych do 17,1 proc. z 14,0 proc. rok wcześniej. To efekt rozwoju marki w ostatnich latach – łącznie pod marką Chwastox® sprzedawanych jest pięć produktów. To najpopularniejsza marka herbicydów wiosennych w Polsce, oparta na substancji aktywnej MCPA, produkowanej w należącej do CIECH Sarzyna jednej z najnowocześniejszych i największych instalacji tego typu na świecie.

CIECH Sarzyna zajmuje obecnie trzecie miejsce w Polsce w kategorii producentów herbicydów zbożowych, ale jest liderem w sprzedaży środków stosowanych wiosną na chwasty dwuliścienne. To właśnie ten rodzaj herbicydów reprezentuje linia Chwastox®.

Spółka rozwija także inne linie produktowe – rosną jej udziały m.in. w fungicydach rzepaczanych (w 2020 roku wzrost udziału był niemal dwukrotny). Podobnie rosną udziały CIECH Sarzyna w rynku herbicydów dla kukurydzy – jeszcze 2-3 lata temu CIECH Sarzyna miała ok. 2-3 proc. udziału w rynku, natomiast w 2020 roku było to już 5,6 proc.

– Rynek środków ochrony roślin odrodził się dzięki m.in. sprzyjającym warunkom pogodowym, ale my zebraliśmy także owoce naszej pracy wykonanej w ostatnich kwartałach, takiej jak usprawnienie procesów sprzedażowych czy zintensyfikowanie działań dotyczących rejestracji nowych produktów. W 2021 rok wkroczyliśmy z pozytywnie zakończoną sprzedażą przedsezonową i ambitnymi celami rozwoju portfolio produktowego o innowacyjne rozwiązania dla nowoczesnego rolnictwa – mówi Wojciech Babski, szef biznesu Agro w Grupie CIECH.

Grupa CIECH nie ogranicza swojej działalności tylko do rodzimego rynku środków ochrony roślin. Obecnie dostarcza swoje produkty do blisko 50 krajów na trzech kontynentach i planuje w tym obszarze dalszą ekspansję na kolejne rynki. Największy polski producent środków ochrony roślin obsługuje obecnie m.in. rynek niemiecki, australijski, tajski czy rosyjski, a przejęty w 2018 roku Proplan działa m.in. w Hiszpanii, Portugalii, Włoszech, Ameryce Łacińskiej oraz w północnej Afryce.

CIECH Sarzyna realizuje obecnie największy w historii firmy plan inwestycji w nowe produkty. Zadanie to wspiera nowoczesne laboratorium badawczo-rozwojowe spółki, wyróżnione prestiżową certyfikacją „GLP” (ang. Good Laboratory Practice) – „Dobra Praktyka Laboratoryjna”. Ważnym elementem konsekwentnego rozwoju oferty CIECH Sarzyna o nowe produkty dla rolnictwa jest również oferowanie klientom pełnych programów ochrony roślin dla kluczowych upraw.

