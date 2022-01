Rosną rosyjskie cła eksportowe na pszenicę. Nadwyżki zostaną przeznaczone na dotacje dla producentów rolnych

Cło eksportowe na pszenicę z Federacji Rosyjskiej 12 stycznia zostało podniesione z 94,9 do 98,2 USD za tonę, poinformowało Ministerstwo Rolnictwa tego kraju.

Cło na jęczmień wzrosło z kolei z 83,5 do 86,2 USD za tonę, natomiast cło na kukurydzę obniżono z 69 do 67,7 USD za tonę. Nowe stawki celne będą obowiązywać do 18 stycznia.

Od 2 czerwca 2021 r. Federacja Rosyjska wprowadziła mechanizm, który przewiduje zmienne cła na eksport pszenicy, kukurydzy i jęczmienia oraz zwrot otrzymanych od nich środków na dotacje dla producentów rolnych.

Wysokość ceł jest obliczana co tydzień na podstawie wskaźników cenowych opartych na cenach kontraktów eksportowych, które są zarejestrowane na Giełdzie Moskiewskiej. Cena graniczna pszenicy wynosi 200 USD za tonę, a kukurydzy i jęczmienia – 185 USD za tonę. Wysokość cła wynosi 70 proc. nadwyżki tego wskaźnika.

Według prognozy Ministerstwa Rolnictwa eksport zbóż w tym sezonie (lipiec 2021-czerwiec 2022) wyniesie 45-48 mln ton. W minionym sezonie (zakończonym 30 czerwca 2021 r.) wyeksportowano 49 mln ton, w tym 38,4 mln ton pszenicy.

Źródło: finmarket.ru