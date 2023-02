Rosną ceny złomu stalowego. Ile kosztuje złom?

Rosnące ceny energii oraz mniejsza globalna produkcja stali powodują, że jej ceny już od kilku miesięcy rosną. Co oczywiste, idzie za tym także wzrost cen złomu stalowego. Ile płacą obecnie za złom?

Po szoku cenowym związanym z wojną na Ukrainie, za mieszany złom stalowy w marcu-kwietniu zeszłego roku można było otrzymać nawet ponad 2 zł/kg. O takich stawkach możemy już dawno zapomnieć, jednak ceny złomu od pewnego czasu znów idą w górę. Najniższe ostatnio ceny stali notowane były na przełomie października i listopada zeszłego roku i wówczas maksymalne stawki za stalowy złom mieszany wynosiły zaledwie 1-1,1 zł/kg, jednak od tamtej pory dominuje trend wzrostowy.

Za złom stalowy mieszany otrzymamy obecnie średnio ok. 1,2-1,3 zł/kg, jednak nie brakuje ofert opiewających na 1,4 zł za kilogram. Jeszcze więcej otrzymać można za złom gruby; złom klasy W5 kosztuje nawet 1,7 zł/kg, zaś za złom klasy N2 i W2 otrzymamy średnio ok. 14-1,5 zł/t. Popularny złom żeliwny kosztuje obecnie od 1,1 do nawet 1,45 zł, zaś jego średnia cena to ok. 1,3 zł/kg.

Co z cenami pozostałego złomu? Za miedź milbera płacą zwykle od ok. 30 do 34 zł/kg. Akumulatory kosztują od 2,5 do 3 zł/kg, zaś za mieszany złom aluminiowy płacą ok. 5-6 zł/kg.