Rosną ceny zbóż paszowych. Ceny zbóż 21.01.2025

Kolejny tydzień i kolejne nieznaczne podwyżki cen, ale tyczące się głównie zbóż paszowych, ponieważ ceny zbóż konsumpcyjnych pozostają względnie stabilne. W miarę stabilne pomimo dużych zawirowań pozostają również ceny rzepaku. Jak zatem wyglądają ceny zbóż i oleistych na 21.01.2025 r.?

Na rynku widać niewielkie ożywienie jeśli chodzi o ruch w skupach. Jak mówią sami skupujący więcej niż na początku tygodnia jest telefonów z zapytaniami o cenę, więcej jest również finalizacji transakcji, w porównaniu do końcówki roku ubiegłego i początku obecnego.

Jednakże jak słyszymy od skupujących nie jest to ruch jakiego można by się spodziewać o tej porze roku, gdyż porównując do lat wcześniejszych był on sporo większy. To z kolei pokazuje, że w magazynach rolników mogą być jeszcze całkiem spore zapasy.

Patrząc na rynek widać, że obecnie największy ruch jest jeśli chodzi o zboża paszowe, gdyż to na nie jest dość duże zapotrzebowanie, co przekłada się na nieznaczne wzrosty cen. Jednak problemem za chwilę może być w opinii skupujących to, że w kraju jest coraz więcej stref rzekomego pomoru drobiu, co przekłada się już teraz w niektórych rejonach na mniejszą produkcję pasz, ponieważ ograniczane są nowe wstawienia do kurników.

Jednak póki co ceny nie spadają, a nawet delikatnie rosną. Wyjątkiem jest tylko krajowy rzepak, który nieznacznie traci w porównaniu do końcówki ubiegłego tygodnia, ale na to nakładają się po prostu zawirowania na rynkach światowych jakie w ostatnim czasie dotykają tego rynku.

Ceny na dzień 17.01.2025 r.: