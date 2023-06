Rosną ceny pszenicy u jednego z największych importerów tego zboża

W Chinach, bo o nich mowa, od połowy czerwca ceny pszenicy konsumpcyjnej nieustannie rosną. Przetwórcy nie mają wyjścia, bowiem wobec obfitych opadów deszczu w okresie zbiorów, w Państwie Środka brakuje ziarna konsumpcyjnego.

26 czerwca ceny na Nizinie Północnochińskiej – głównym rejonie upraw – wynosiły 2740-2840 juanów za tonę, co jest ekwiwalentem 380-393 dolarów. Średnio więc w ciągu dwóch tygodni ceny wzrosły o 40 juanów/t.

Rosną także ceny pszenicy paszowej.

– Ziarna jakości 3. klasy zebrane w tym roku w prowincjach Henan, Shandong i Hebei należących do Niziny Północnochińskiej zostały sprzedane jako rezerwy w cenie 2820-2880 Yn/t w dniu 25 czerwca, co oznacza wzrost o 30-50 Yn/t w ciągu tygodnia – informuje serwis Argus.

Wzrosły też ceny pszenicy porośniętej, najgorszej jakości, również wzrosły; z 1600-2000 tys. Yn/t do ok. 2400 Yt/t. Jak informuje serwis Argus, w prowincji Henan rolnicy wstrzymują się ze sprzedażą ziarna w oczekiwaniu na wyższe ceny, dlatego też handel do tej pory wyniósł 3,3 mln ton, czyli o 1 mln ton mniej r/r. W kolei w prowincji Shandong do 20 czerwca sprzedano 2,1 mln ton pszenicy, czyli o 700 tys. mniej r/r.

Chiny, choć są największym producentem pszenicy na świecie, są również bardzo ważnym importerem, a także największym beneficjentem korytarza zbożowego. Wg szacunków 24% eksportu tą drogą trafiło właśnie do chin, choć głównie były to kukurydza, śruta słonecznikowa, olej słonecznikowy i jęczmień. W pierwszych 11. miesiącach kończącego się właśnie sezonu 2022/2023 Chiny zaimportowały 12 mln ton pszenicy.