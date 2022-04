Rosjanie niszczą ukraińskie rolnictwo, bo im się to opłaca

Podczas wczorajszego przemówienia w irlandzkim parlamencie ukraiński prezydent Wołodymyr Zełenski zwrócił uwagę na to, na czym bardzo mocno koncentrują się rosyjskie wojska w Ukrainie, czyli na niszczeniu tamtejszego rolnictwa.

Rosja celowo prowokuje światowy kryzys żywnościowy zakłócając kampanię zasiewów w Ukrainie. Takie stwierdzenie padło z ust prezydenta Zełenskiego podczas przemówienia przed irlandzkim parlamentem.

– Teraz w Ukrainie jest czas siewu. Dewastować nasze plony, niszczyć naszą infrastrukturę, to celowo prowokować kryzys żywnościowy. A co się stanie w wyniku tego kryzysu? Przynajmniej będą to zawirowania polityczne. Będą to również wybuchy przemocy w regionach, w których niestabilność staje się tradycyjna, i nowy masowy napływ uchodźców, którzy po prostu szukają sposobów na przetrwanie – powiedział szef państwa.

Zełenski poinformował, że w nocy 6 kwietnia wojska rosyjskie ponownie rozpoczęły ataki rakietowe na terytorium Ukrainy, w szczególności na kolejną bazę z paliwem.

– To już stało się znakiem firmowym okupantów – zniszczyć wszystko, co zapewnia normalne życie zwykłym ludziom. Konsekwentnie niszczą magazyny paliw, centra dystrybucji produktów, niszczą nawet maszyny rolnicze i pola – powiedział prezydent.

– Rosyjska blokada wojskowa ukraińskich portów morskich ma na celu uszczuplenie krajowej gospodarki. Doprowadziło to już do gwałtownego wzrostu światowych cen zbóż, które mimo sankcji Rosja aktywnie wykorzystuje do zwiększenia eksportu. Wysokie światowe ceny zbóż zwiększają dochody budżetowe Rosji i niwelują skutki sankcji – informuje z kolei portal GrainTrade.

– Ukraina jest jednym z wiodących krajów na światowym rynku spożywczym. Bez naszego eksportu to nie tylko deficyt, ale groźba głodu dla kilkunastu krajów Afryki i Azji. Ponieważ nastąpi fizyczny niedobór wielkości produkcji, a ceny znacznie wzrosną. To jest fakt – dodał na zakończenie Zełenski.