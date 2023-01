Rosja zatwierdza wyjątkowo wysoką kwotę eksportową na zboża. To kolejne złe wieści w kontekście cen

Rosyjski rząd zatwierdził kontyngent eksportowy na zboże. Będzie on obowiązywał od 15 lutego do końca sezonu, czyli do 30 czerwca, a jego wartość jest w tym sezonie wyjątkowo wysoka, co oznacza, że jeszcze więcej taniego rosyjskiego zboża trafi na światowe rynki.

Kontyngent eksportowy określono na niezwykle wysokim pułapie, bowiem ma on wynieść aż 25,5 miliona ton. Oznacza to wartość o 2,5 raza większą w porównaniu do wartości z zeszłego roku.

– Wielkość kontyngentu taryfowego na eksport zboża do państw niebędących członkami Eurazjatyckiej Unii Gospodarczej w okresie od 15 lutego do 30 czerwca 2023 r. ma zostać ustalona na 25,5 mln ton – czytamy w komunikacie rządowym.

Rosja to największy eksporter zbóż na świecie. Rosstat oszacował ostatnio rosyjskie zbiory na 102,65 mln ton. O wiele bardziej sceptycznie do tych szacunków podchodzi amerykański Departament Rolnictwa, który przewiduje rosyjską produkcję na 91 mln ton.