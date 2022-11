Rosja wznawia udział w umowie zbożowej. Cena pszenicy spada “na łeb”

Cena pszenicy w środę niemalże pikowała w dół, spadła bowiem o 4,61 proc. (16,5 euro za tonę) do 341,25 EUR/t. Oznacza to, że niewiele już jej brakuje do piątkowego zamknięcia przed zamieszaniem z umową zbożową.

Doniesienia o kontynuacji umowy zbożowej z udziałem Rosji skutecznie zbiły cenę pszenicy na paryskim Matifie. Po krótkiej przerwie już jutro na Morze Czarne mają wypłynąć kolejne statki z ukraińskim ziarnem. Determinację w kontynuacji eksportu ukraińskiego zboża wykazały nie tylko Ukraina i ONZ, ale także Turcja. Ankara pomimo zawieszenia umowy przez Rosję zapowiedziała dalszy udział w funkcjonowaniu korytarza zbożowego, co postawiło Moskwę przed faktem dokonanym.

Spadki dotyczyły też kukurydzy i rzepaku, ale nie były one już tak spektakularne. Cena kukurydzy spadła o 0,59 proc. do 336 EUR/t. Stosunkowo niewiele stracił też rzepak, który staniał o 1,3 proc. (8,75 EUR/t) do 662,25 EUR/t.