Rosja wyeksportowała w marcu ponad dwa razy więcej pszenicy rok do roku

W pierwszych 20 dniach marca Rosja wyeksportowała 2,706 mln ton pszenicy, czyli 2,3 razy więcej rok do roku, informuje Interfax, powołując się na dane monitoringowe Rosyjskiej Unii Zbożowej (RGU).

Również w okresie 1-20 marca dostawy rosyjskiej kukurydzy wzrosły 2,4-krotnie do 370 tys. ton, podczas gdy eksport jęczmienia spadł o 8,2% do 91 tys. ton. Łącznie w bieżącym miesiącu wyeksportowano 3,167 mln ton głównych zbóż, czyli 2,2 razy więcej rok do roku.

– Dynamika eksportu wskazuje, że do końca marca można przewieźć ok. 4,9 mln ton zbóż, czyli o 26% więcej r/r. W szczególności dostawy pszenicy mogą wzrosnąć 2,2-krotnie, do 4,2 mln ton. W zeszłym sezonie w marcu wyeksportowano 1,9 mln ton pszenicy – powiedziała Elena Tyurina, dyrektor działu analitycznego RGU.