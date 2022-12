Rosja ukradła z Ukrainy pszenicę za 1 mld USD

Ukraina straciła co najmniej 1 mld USD w pszenicy, którą Rosja wywiozła z kontrolowanych przez siebie obszarów wynika z badań wykorzystujących zdjęcia satelitarne z programu bezpieczeństwa żywnościowego i rolnictwa NASA.

Analiza daje wyobrażenie o tym, co dzieje się na terenach okupowanych, gdzie informacje są ściśle kontrolowane. Wykorzystuje ona model uczenia maszynowego wykrywający zmiany tekstury i koloru na podstawie serii czasowych zdjęć satelitarnych w celu mapowania miejsc, w których uprawy zostały zebrane lub pozostawione niezebrane.

Według NASA Harvest z obszarów nie kontrolowanych przez Ukrainę zebrano prawie 6 milionów ton pszenicy. Około 88 proc. zbóż ozimych zasianych na terenach okupowanych zostało zebranych, podczas gdy obszary z niezebranymi uprawami znajdowały się głównie wzdłuż linii frontu.

Badania stawiają pytanie, co dzieje się z tymi uprawami. Rosyjskie statki eksportowały zboże prawdopodobnie wywiezione z obszarów okupowanych do krajów, w tym do Libii i Iranu, ale trudno jest oszacować ilości, ponieważ spedytorzy ukrywają pochodzenie ładunków. Rosja zaprzeczyła kradzieży zboża, ale urzędnicy publicznie nawoływali do wznowienia dostaw zboża z okupowanych portów.

Ukraina jest głównym eksporterem pszenicy, a blokada jej portów po inwazji rosyjskiej spowodowała gwałtowny wzrost cen, potencjalnie czyniąc przemyt zboża bardziej lukratywnym. Umowa umożliwiająca Ukrainie wznowienie eksportu pomogła obniżyć ceny zboża, ale nadal pozostają one historycznie wysokie.

Prawie jedna czwarta ukraińskiej pszenicy jest uprawiana na gruntach, które Rosja twierdzi, że zaanektowała, chociaż część tego terytorium jest kontrolowana przez Ukrainę. Szacunki NASA Harvest dotyczą pszenicy i jak dotąd wykluczają inne uprawy lub żywność.