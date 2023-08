Rosja przegrywa egipski przetarg na pszenicę. Cena nieco w górę

Po trzech dniach spadkowych w środę na Matifie wreszcie odbiła pszenica, chociaż nie można tu mówić o jakimś spektakularnym wzroście. Dobry klimat na rynku stworzył m.in. wygrany w części przez Francję przetarg na dostawę pszenicy do Egiptu.

Cena pszenicy wzrosła wczoraj na Matifie o 2,5 EUR/t do 238,5 EUR/t, zaś na CBoT o 6,5 ct/bu do 607 ct/bu (204 EUR/t). Ponadto na Matif wdarł się nieco większy optymizm, co wynika ze zmniejszenia udziału krótkich pozycji netto, a więc w mniejszym stopniu grają na spadki.

– Wynik przetargu na pszenicę przeprowadzonego przez egipską agencję państwową GASC stworzył dobrą atmosferę . Przetarg na ponad 240 000 ton wypełnia w połowie Francja, a w połowie Rumunia. Francja dostarczy 120 tys. ton w październiku po cenie fob 259 USD/t, czyli 237,19 EUR/t (cif 279,49 USD/t; 255,96 EUR/t) – informuje serwis Kaack.

– Rumunia dostarczy 120 tys. ton na przełomie października i listopada po cenie fob 261 USD/t, czyli 239,02 EUR/t (cif 275,75 USD/t, 252,53 EUR/t). Wszystkie rosyjskie oferty kosztowały FOB 270 USD/t (247,27 EUR/t), co wydaje się być ceną minimalną żądaną przez Kreml. Można było zauważyć, że wszystkie rosyjskie oferty kosztowały dokładnie 270 USD. Oznacza to, że rosyjski rząd wpływa na eksport pszenicy. Jednak krajowa cena minimalna za eksport pszenicy nie została jeszcze oficjalnie potwierdzona. Celem rosyjskiego rządu jest najwyraźniej zwiększenie zysków walutowych i stabilizacja cen pszenicy na rynku krajowym – czytamy dalej.

Również w przetargach marokańskich największe szanse ma pszenica z Europy. Kraj ten musi zaimportować w tym roku nawet 5 mln ton pszenicy, z czego 2,5 mln ton już zostało zakupione. Szacuje się, że udział Rosji w tych przetargach wyniesie nie więcej niż 5%.

A co za oceanem? W USA rolnicy planują większe powierzchnie pod zasiew pszenicy o 5,8%. Tak wynika z ankiety przeprowadzonej przez Farm Future.

Spadek cen rzepaku wczoraj wyhamował; listopad zamknął się na Matifie wzrostem o 0,25 EUR do 465 EUR/t. W Chicago cena soi spadła o 5,75 ct/bu (466 EUR/t). Dla kukurydzy wczorajsza sesja zakończyła się takim samym wzrostem jak dla rzepaku i zakończyła dzień z ceną 214 EUR/t.

Źródło: Kaack