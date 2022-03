Rosja nie wyeksportuje zboża nawet do swoich sojuszników

Moskwa wprowadziła właśnie zakaz eksportu zbóż do krajów Euroazjatyckiej Wspólnoty Gospodarczej oraz zakaz eksportu cukru białego i trzcinowego do krajów trzecich.

Jak pisze dzisiejsza Rzeczpospolita, rosyjski premier Michaił Miszustin podpisał dekrety o ograniczeniu eksportu rosyjskich towarów do niektórych krajów. Nie można już sprzedawać zbóż do krajów Eurazjatyckiej Unii Gospodarczej (Białoruś, Kazachstan, Armenia, Kirgistan), cukru białego i surowego cukru trzcinowego – do krajów trzecich.

Ograniczenia w eksporcie zbóż będą obowiązywać do 30 czerwca a w przypadku cukru do 31 sierpnia 2022 r. Zakaz zbóż dotyczy pszenicy, żyta, jęczmienia i kukurydzy.

Jednocześnie istnieją wyjątki od ograniczenia eksportu cukru: można kontynuować dostawy na pomoc humanitarną lub w ramach międzynarodowego ruchu tranzytowego.