Rosja może nie przedłużyć umowy zbożowej. Chodzi o most krymski

Jak podaje serwis Latifundist.com, Rosja wycofa się z umowy zbożowej jeśli potwierdzi się dostawa materiałów wybuchowych do ataku na most krymski przez korytarz humanitarny. Tak zapowiada Władimir Putin.

Ostatnio w Astanie Putin zasugerował, że FSB (Federalna Służba Bezpieczeństwa) ma dowody na to, że materiały wybuchowe do ataku na most krymski zostały przetransportowane drogą morską z udziałem portu w Odessie, nie wiadomo jednak, czy były w to zaangażowane środki do transportu zbóż.

– Jeśli korytarze humanitarne dla dostaw zboża zostaną wykorzystane do popełniania aktów terrorystycznych, to oczywiście postawi to pod znakiem zapytania funkcjonowanie tego korytarza. Odpowiedź jest prosta: zamkniemy i zakończymy sprawę. Ale najpierw trzeba to wiarygodnie ustalić – stwierdził dyktator.

W zeszłym tygodniu Rosjanie skarżyli się na funkcjonowanie umowy zbożowej, a ambasador Rosji przy ONZ wręczył sekretarzowi generalnemu tej organizacji listę skarg. Nie została ona jednak ujawniona.

Możemy się jednak spodziewać, że śledztwo FSB podąży w stronę, która będzie bardziej korzystna w mniemaniu rosyjskich strategów i samego Putina.