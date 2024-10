Rosja i Ukraina wyeksportowały prawie połowę pszenicy w ciągu zaledwie 4 miesięcy. Rzepak w odwrocie

Jak informuje serwis Kaack powołując się na dane celne, Rosja i Ukraina wyeksportowały już prawie połowę przeznaczonej na eksport w tym sezonie pszenicy. Wysokie tempo eksportu w basenie Morza Czarnego hamuje obecnie wzrosty cen, jednak deficyt w dalszej części sezonu może zmienić sytuację.

Oczy handlowców zwrócone na Rosję

Trudno mówić o ruchach cenowych na początku tygodnia; wczoraj na Matifie pszenica zdrożała zaledwie o 0,25 EUR/t do 217 EUR/t, m.in. ze względu na wymienione wyżej czynniki. W Rosji eksport wręcz nabrał jeszcze dynamiki, ponieważ na wieść o ewentualnych kwotach handlowcy przyspieszają ten proces.

Co więcej, wbrew przewidywaniom analityków, ceny eksportowe w Rosji spadły, a październik może okazać się rekordowy pod względem tempa eksportu z wartością 5 mln ton. To aż o 300 tys. ton więcej w porównaniu do zeszłorocznego, rekordowego jak dotychczas października.

Rzepak tanieje

Rzepak stracił wczoraj 6 EUR do 508 EUR/t. Ceny oleistych spadły w ślad za 6-procentowym spadkiem ceny ropy naftowej. Jedynie olej palmowy wyszedł niemal bez szwanku i zamknął się w Malezji tylko na minimalnym minusie.

Plony kukurydzy słabsze niż oczekiwano

Cena kukurydzy spadła o 2,25 EUR do 209,75 EUR/t podążając za notowaniami soi i ropy naftowej. MARS obniżył w poniedziałek szacunki średniego plonu kukurydzy w Unii Europejskiej z 6,85 t/ha w zeszłym miesiącu do 6,66 t/ha. Źle wygląda sytuacja w Chorwacji, Rumunii, Bułgarii i na Węgrzech, gdzie po dotkliwej suszy podczas wegetacji mamy obecnie do czynienia z ciągłymi opadami utrudniającymi zbiór ziarna.

Źródło: Kaack