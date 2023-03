Rosja grozi, ceny zbóż mocno w górę. Cena pszenicy wzrosła o prawie 15 euro za tonę, rzepaku o ponad 20

Piątek minął pod znakiem skokowych podwyżek na rynkach zbóż. Rosjanie stwierdzili, że rozważą wstrzymanie eksportu zbóż ze względu na spadające ceny. W rezultacie cena kukurydzy wzrosła wczoraj na Matif o 4,53%, rzepaku o 4,76, a pszenicy o 5,82%.

Kwotowo więc cena kukurydzy wzrosła o 11 euro za tonę do 253,75 EUR/t, rzepaku o 20,75 EUR/t do 457 EUR/t, a pszenicy o 14,25 EUR/t do 259,25 EUR/t. Podwyżki także za oceanem, chociaż już nie tak spektakularne; cena kukurydzy w Chicago wzrosła o 1,78%, pszenicy o 4% a canoli w Winnipeg o 1,12%.

– Amerykańskiej kukurydzy pomaga silny popyt ze strony Chin. Brazylia przestawiła się z eksportu kukurydzy na soję, stąd popyt na to zboże przerzucił się do USA. W piątek prywatni eksporterzy zgłosili kolejną sprzedaż 204 000 ton kukurydzy do Chin, co daje łącznie ponad 2,8 miliona ton od 14 marca – informuje serwis e-WGT.

To pierwsza od wielu dni sesja wzrostowa dla cen pszenicy i kukurydzy. I od razu mocno wzrostowa.