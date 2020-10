Rolniku, złóż w ARiMR rejestr wypasu

Rolnicy realizujący działanie PROW 2014-2020 “Dobrostan bydła” powinni do 31 października bieżącego roku złożyć w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa rejestr wypasu i oświadczenie o zapewnieniu wypasu wymaganych zwierząt.

Dla wariantu 2.1 Dobrostan krów mlecznych – wypas – jest to rejestr wypasu, a dla wariantu 2.3 Dobrostan krów mamek to oświadczenie o zapewnieniu wypasu wymaganych zwierząt.

Przy wariancie 2.1 powinny być wypasane sztuki (krowy i jałówki) typu użytkowego mlecznego lub typu użytkowego kombinowanego o mlecznym kierunku ich użytkowania, których wiek przekracza 24 miesiące, w okresie od 1 kwietnia lub dnia złożenia wniosku, do 15 października, przez minimum 120 dni.

Natomiast przy bydle mięsnym wariant 2.3 rolnik musi złożyć oświadczenie o zapewnieniu wypasu wszystkim utrzymywanym w gospodarstwie rolnym krowom mamkom, cielętom, jałówkom i opasom o masie ciała do 300 kg w typie użytkowym mięsnym lub typie użytkowym kombinowanym o mięsnym kierunku ich użytkowania co najmniej przez 140 dni, a w przypadku tymczasowego ich przemieszczenia w tym okresie, w celu wypasu do siedziby stada, w rozumieniu przepisów o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt, innego rolnika – również ze wskazaniem miejsca tego przemieszczenia.