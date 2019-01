Rolniku sprawdź czy spełnisz kryteria dostępu…

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom doradców i rolników, pracownicy Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Radomiu, opracowali bardzo proste narzędzie pozwalające na szybkie lecz orientacyjne sprawdzenie możliwości ubiegania się o dotację na inwestycje w ramach ogłoszonego przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa naboru wniosków dla rolników podejmujących prowadzenie działalności w zakresie „małego przetwórstwa” jak i prowadzących lub podejmujących działalność dotyczącą „rolniczego handlu detalicznego” (RHD).

– Aplikacja w programie Excel pozwala na bardzo szybkie obliczenie i sprawdzenie podstawowych kryteriów dostępu do poddziałania, w tym obliczenie liczby punktów do określenia dostępu do aplikowania o środki inwestycyjne. Wykorzystujemy ją do celów szkoleniowych i własnego, orientacyjnego sprawdzenia dostępu do wymienionego naboru wniosków. Nie jest ona także dokumentem – załącznikiem, który składamy razem z wnioskiem – informuje CDR.

Dodatkowo, CDR zamieścił na swojej stronie internetowej także do pobrania ogólną informację, która pozwoli rolnikom na zdefiniowanie swojej sytuacji i charakteru ubezpieczenia w KRUS, np: – „z mocy ustawy i w pełnym zakresie”, czy na wniosek – „w pełnym zakresie”, czy warunki prowadzenia działalności pozarolniczej na tzw. – „podwójnym KRUSie”.

