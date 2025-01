Rolniku masz wózek widłowy? Obowiązują nowe zasady ubezpieczenie OC wózków widłowych

Weszły nowe przepisy związane z obowiązkowym ubezpieczeniem OC na wszystkie wózki widłowe.

Już od listopada w Polsce obowiązują nowe przepisy związane z obowiązkowym ubezpieczeniem OC na wszystkie wózki widłowe. Co zmieniło się w porównaniu do wcześniejszych regulacji?

Wózki widłowe są wykorzystywane nie tylko w gospodarstwach warzywniczych i sadowniczych. Ich użyteczność w rolnictwie jest niezaprzeczalna. Warto wiedzieć, że od niedawna ubezpieczeniem powinny być objęte wszystkie wózki widłowe w naszym kraju, bez względu na to, po jakich terenach poruszają się (prywatnych, magazynowych, budowlanych) i czy w ogóle są użytkowane. Zmiany te podyktowane są standardami Unii Europejskiej, a także względami bezpieczeństwa.

Zmiany w przepisach

Wcześniej OC trzeba było wykupić do wózków wprowadzonych do ruchu drogowego, na drogę publiczną, do strefy zamieszkania lub strefy ruchu. Za sprawą nowelizacji ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych od 6 listopada funkcjonuje nowa definicja ruchu, która zmieniła sytuację właścicieli wózków widłowych:

– Od 6 listopada 2024 roku wprowadzenie pojazdu do ruchu oznacza każde użycie pojazdu mechanicznego zgodne z jego funkcją jako środka transportu, niezależnie od jego cech i terenu, na którym jest używany, oraz niezależnie od tego, czy jest on nieruchomy, czy też znajduje się w ruchu – analizuje Maurycy Kieruj, prawnik w TC Kancelarii Prawnej.

Wózek widłowy to środek transportu, ponieważ przemieszcza się po różnych przestrzeniach – jego funkcją jest nie tylko podnoszenie towaru. Bez względu na to, gdzie porusza się (nawet, jeśli są to wyłącznie powierzchnie magazynowe), wymaga objęcia ubezpieczeniem OC – taki stan rzeczy wynika z wyroków Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

– Niemniej wskazane powyżej zmiany należy interpretować w taki sposób, że od dnia wejścia w życie zmian, czyli od listopada tego roku, wózki widłowe wprowadzone do ruchu powinny posiadać ubezpieczenie OC. Wprowadzone zmiany nie przewidują żadnego formalnego wyjątku, który moglibyśmy przedstawić. Wózek widłowy powinien być zatem objęty takim ubezpieczeniem od momentu wprowadzenia do ruchu niezależnie od tego, gdzie będzie pracował – podsumowuje ekspert TC Kancelarii Prawnej.

Ubezpieczenie OC

W jaki sposób prawo to będzie egzekwowane? Jak podaje TC Kancelaria Prawna, wózki widłowe jako pojazdy wolnobieżne nie podlegają rejestracji i nie znajdziemy ich w bazie CEPiK.

Ubezpieczeniowy Funduszu Gwarancyjny (UFG) czerpie ważne informacje z tego wykazu w razie nakładania kary za brak OC dla pojazdów wolnobieżnych. Jej wysokość to równowartość jednej trzeciej minimalnego wynagrodzenia za pracę. Wózki widłowe rejestruje się natomiast w Urzędzie Dozoru Technicznego (UDT).

Istnieją przypuszczenia, że w przyszłości będzie możliwe pobieranie danych przez UFG z UDT. Niedopełnienie obowiązku i brak ubezpieczenia OC będzie dotkliwe na przykład w razie wypadku czy kolizji wózka widłowego. Chodzi nie tylko o potrącenia, ale także o zdarzenia podczas załadunku i rozładunku towarów, czy spowodowania innych szkód materialnych. Policja może poinformować UFG o braku ubezpieczenia OC konkretnego wózka widłowego.

Źródło: materiały prasowe TC Kancelaria Prawna