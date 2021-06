Rolnik zagłodził krowy na śmierć. Usłyszał już zarzuty

Zarzut znęcania się ze szczególnym okrucieństwem nad zwierzętami usłyszał 56-letni rolnik z warmińsko-mazurskiej gminy Dźwierzuty. Mężczyzna ten, jak informuje Komenda Powiatowa Policji w Szczytnie, jako właściciel 10 sztuk bydła – 4 krów i 6 cieląt – przetrzymywał je w zamkniętym pomieszczeniu, nie dostarczając im dostatecznej ilości wody i pokarmu.

– Obecny na miejscu lekarz weterynarii potwierdził zgon 9 sztuk bydła, tylko jedno cielę udało się odratować – czytamy w komunikacie.

Interwencja w tej sprawie podjęta została przez mundurowych 6 czerwca. Na miejscu nie tylko ujawniono martwe zwierzęta, lekarz weterynarii stwierdził bowiem ponadto, że wcześniej przebywały one w złych warunkach higienicznych oraz nie otrzymywały odpowiedniej opieki i pomocy lekarza weterynarii.

Jeszcze tego samego dnia 56-letni mieszkaniec gminy Dźwierzuty został zatrzymany. Z uwagi na to, iż w organizmie miał blisko 2,5 promila alkoholu, noc spędził w policyjnej celi. Po wytrzeźwieniu usłyszał zarzut znęcania się ze szczególnym okrucieństwem nad zwierzętami, za co grozi mu kara do 5 lat pozbawienia wolności.

Paweł Palica