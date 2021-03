Rolnik – konstruktor zbudował ciągnik zasilany… energią słoneczną

Hinduskiemu rolnikowi Hasmukhowi Patilowi przyświecała wizja ułatwienia życia rolnikom poprzez uczynienie ich pracy bardziej ekonomiczną. Swój projekt rolnik realizował od 2012 roku z różnym skutkiem, jednak wreszcie się udało; stworzył funkcjonalny ciągnik wykorzystujący do pozyskiwania energii ogniwa fotowoltaiczne.

Hasmukh mieszka w małym miasteczku Mandal, położonym 90 km od Ahmedabadu w zachodnich Indiach. Jako rolnik w ciągu dnia uprawia m.in. bawełnę i warzywa. Gdy słońce zachodzi, zamienia się w swoim warsztacie w mechanika.

Hasmukh stwierdził, że, że zna ból rolników, ponieważ sam nim jest. Zawsze wiedział, jak trudno jest rolnikom zapłacić za konserwację ciągnika i paliwo. Wtedy pomyślał o stworzeniu ciągnika zasilanego energią słoneczną, który obniżyłby koszty dla rolników.

Do swojego projektu Hasmukh używał części samochodowych i elementów, które kupował od różnych warsztatów i mechaników oraz na złomie. Przed stworzeniem prawidłowego prototypu konstruktor zmontował cztery traktory zasilane energią słoneczną, ale nie były to udane modele. Stracił przez to sporo pieniędzy, jednak nie zraził się.

Po wykonaniu poprawnego, budzącego nadzieję prototypu zmontował jeszcze 3 traktory i przetestował je na różnych glebach w Gudżaracie. Wreszcie na Vibrant Gujarat Startup and Technology Summit Hasmukh zaprezentował swój traktor zasilany energią słoneczną. Jego ciągnik zgromadził ogromne tłumy, zaciekwione innowacją.

Hasmukh i przyjaciele pomagający mu w przedsięwzięciu zarejestrowali swój startup jako Saur w Autosol Energy Private Ltd. Zespół otrzymał również dotację i pożyczki na swój projekt.

Co o samym ciągniku? Ten wyposażony jest w silnik o mocy 5 KM i cztery panele o łącznej mocy 1260 Watów. Waży ok. 800 kg i, jak twierdzi producent, może uciągnąć ładunek o masie do 1.8 tony. Dzięki wykorzystaniu akumulatorów ciągnik może pracować do 2 godzin bez światła słonecznego. Co istotne, kiedy nie pracuje, może służyć jako źródło zasilania. Producent deklaruje, że sprosta zapotrzebowaniu na prąd dla średniej wielkości domu.