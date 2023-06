W Bułgarii żniwa zaczynają się w przyszłym tygodniu, jednak rolnicy wcale nie są w dobrych nastrojach: ceny pszenicy na rynkach międzynarodowych są poniżej 400 BGN za tonę (ok. 905,95 zł), podczas gdy koszty, jakie ponieśli to ok. 250 BGN na akr – informuje agroplovdiv.bg

Ludmił Rabotow, członek zarządu Krajowej Służby Badań Rolniczych i przewodniczący Związku Producentów Zbóż z Płowdiw cytowany przez portal mówi: „W zasadzie rolnik jest zawsze optymistą, ale dziś sytuacja jest taka, że dla jednego wesele, dla innego siekiera”. W niektórych regionach Bułgarii rolnicy mają wciąż pszenicę z poprzednich zbiorów, co wymaga dodatkowych nakładów: w przypadku towarów z zeszłego roku wymagane są bardziej specjalne warunki przechowywania, fumigacja, ochrona przed wrogami magazynowymi, oddzielenie partii nowego i starego ziarna.

Rabotow ma nadzieję, że na światową cenę zboża wpłynie zniszczenie tamy w Nowej Kachowce na Ukrainie, ponieważ na zalanych terenach uprawiano pszenicę, zauważa jednak, że wg analiz i prognoz USDI Rosja będzie miała niezwykle bogate i wysokiej jakości zbiory zbóż.

– Najbardziej nieprzyjemną rzeczą, jaka do tej pory dzieje się od początku 2022 roku, jest nieprzewidywalność rynków i cen. Nie można przewidzieć, jakie będą wydatki i dochody, nie mówiąc już o klimacie. Władze popełniają wiele błędów, które mają zgubny wpływ na cały sektor rolniczy, a w szczególności na produkcję zbóż – twierdzi Ludvik Rabotow.

Stan zbóż w Bułgarii jest dobry – mimo częstych deszczy sprzyjających rozwojowi rdzy brunatnej i septoriozy, udało się ochronić uprawy przed chorobami i szkodnikami.

– Mamy nadzieję, że plon będzie obfity i dobrej jakości. Jeśli nie ma dobrej ceny, miejmy przynajmniej dobre zbiory – mówi przewodniczący bułgarskiego Związku Producentów Zbóż.

źródło: Agroplovdiv.bg