Rolnicze priorytety czeskiej prezydencji w Radzie UE

Czechy z dniem 1 lipca br. rozpoczęły rotacyjną prezydencję w Radzie UE. Priorytetem Czechów w zakresie rolnictwa będzie zapewnienie bezpieczeństwa żywnościowego.

– Rosja i Ukraina to dwaj światowi potentaci rolni, odpowiadający za ponad jedną trzecią światowego eksportu pszenicy, a także ponad połowę eksportu oleju słonecznikowego. Zakłócenia spowodowane rosyjską inwazją wywołały obawy o globalny brak bezpieczeństwa żywnościowego. Dlatego jednym z podstawowych zadań będzie zapewnienie wystarczającej ilości żywności nie tylko dla krajów członkowskich UE, ale także na całym świecie, zwłaszcza dla krajów sąsiadujących z UE. Ma to na celu uniknięcie kolejnego kryzysu uchodźczego. W tym kontekście jednym z ważnych kroków było zniesienie ceł na produkty rolno-spożywcze z Ukrainy, które trafią nie tylko do krajów UE, ale także do innych krajów – informuje Krzysztof jurgielt, poseł do Parlamentu Europejskiego.

Kolejne priorytety prezydencji to:

– Plany WPR: Przyjęcie krajowych planów strategicznych wspólnej polityki rolnej (WPR) państw członkowskich w celu zapewnienia rolnikom z UE jasności i pewności, w tym pewności prawa. Prezydencji czeskiej zależy na przyspieszeniu całego procesu z zatwierdzeniem narodowych planów strategicznych. Chcąc pomóc w znalezieniu kompromisów między państwami członkowskimi, prezydencja planuje w najbliższych miesiącach przejąć rolę moderatora/koordynatora tego procesu.

– Oznaczenia geograficzne (GI) i etykietowanie żywności: Prezydencji czeskiej zależy na uproszczeniu wniosków o oznaczenia geograficzne i skróceniu procesu ich składania. Jednocześnie prezydencja pragnie promować żywność lokalną i regionalną. Prezydencja ma jednak zastrzeżenia co do proponowanego systemu Nutriscore (tj. ujednoliconych etykiet dla wartości odżywczych na produktach) ze względu na jego niepraktyczność.

– Sytuacja na rynku: Prezydencja czeska chce mieć kontrolę nad comiesięcznymi aktualizacjami z KE i państw członkowskich ze względu na niepewność związaną z wojną na Ukrainie, okresem przejściowym po brexicie, skutkami COVID-19 oraz wzrostem kosztów energii i nakładów.

– Zagadnienia związane z handlem rolnym

– Wylesianie i pestycydy: W debacie na temat wylesiania Republika Czeska ma odegrać neutralną rolę, zapewniając jednocześnie kontrolę nad generowanymi obciążeniami administracyjnymi. Ważnym zagadnieniem dla prezydencji będą również klęski żywiołowe, takie jak klęska kornika, którego doświadczyła Europa Środkowa, a zwłaszcza Czechy.