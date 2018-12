Rolnicza susza w Polsce – MRiRW wnioskuje o wsparcie z budżetu UE

Minister rolnictwa wnioskuje do Komisarza Komisji Europejskiej Phila Hogana o podjęcie interwencji z budżetu Unii Europejskiej w związku z trudną sytuacją polskich rolników dotkniętych skutkami suszy w uprawach na terenie prawie całego kraju.

Zdaniem resortu rolnictwa wsparcie z budżetu UE dla polskich rolników, którzy zostali drastycznie dotknięci skutkami suszy umożliwi uruchomienie programu pomocy w kwotach wyższych niż projektowana pomoc wyłącznie z budżetu krajowego.

Na podstawie wskaźników klimatycznego bilansu wodnego, określanych w ramach monitoringu suszy przez Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach, stwierdzono wystąpienie suszy rolniczej wśród upraw zbóż jarych, zbóż ozimych, krzewów owocowych, truskawek, drzew owocowych i rzepaku i rzepiku.

Największe zagrożenie skutkami suszy rolniczej w Polsce występuje wśród upraw zbóż jarych. Na terenie kraju suszę notowano we wszystkich województwach, w 10 z nich występowała we wszystkich gminach. Suszę odnotowano w 2329 gminach tj. 93,99% gmin kraju na powierzchni 65,47% gruntów ornych. Szczególnie dużą powierzchnię susza objęła w woj. wielkopolskim, podlaskim, lubelskim, pomorskim, mazowieckim, lubuskim, zachodniopomorskim, kujawsko-pomorskim, (od 75,7 do 85,8% gruntów ornych tych województw).

Bardzo duże zagrożenie skutkami suszy rolniczej występuje wśród upraw zbóż ozimych, którą notowano we wszystkich województwach, w 9 z nich w 100% gmin. Suszę notowano w 2264 gminach tj. 91,36% gmin kraju na powierzchni 50,28% gruntów ornych. Szczególnie dużą powierzchnię susza objęła w woj. wielkopolskim, lubuskim, pomorskim, mazowieckim, podlaskim, zachodniopomorskim, kujawsko-pomorskim oraz lubelskim (od 51,8 do 73,9% gruntów ornych tych województw).

Duże zagrożenie suszą rolniczą notowane jest w uprawach krzewów owocowych, którą notowano we wszystkich województwach, w 11 z nich w 100% gmin. Na terenie Polski suszę notowano w 2240 gminach tj. 90,40% gmin kraju na powierzchni 52,55% gruntów ornych. Szczególnie dużą powierzchnię susza objęła w woj. lubuskim, wielkopolskim, pomorskim, mazowieckim, podlaskim, lubelskim, zachodniopomorskim oraz kujawsko-pomorskim (od 57,1 do 75,1% gruntów ornych województw).

Bardzo duże zagrożenie suszą rolniczą występuje wśród upraw truskawek, notowano ją we wszystkich województwach, przy czym w 11 z nich w 100% gmin. Na terenie Polski suszę notowano w 2233 gminach tj. 90,11% gmin kraju na powierzchni 50,44% gruntów ornych. Szczególnie dużą powierzchnię susza objęła w woj. lubuskim, wielkopolskim, pomorskim, mazowieckim, podlaskim, lubelskim, kujawsko-pomorskim oraz zachodniopomorskim (od 55,0 do 74,8% gruntów ornych tych województw).

Susza rolnicza występuje również wśród upraw drzew owocowych. Na terenie Polski suszę notowano w 15 województwach na terenie 1437 gmin tj. 57,99% gmin kraju obejmując powierzchnię 18,70% gruntów ornych. W województwie podlaskim odnotowano ją we wszystkich gminach. Szczególnie dużą powierzchnię susza w tych uprawach objęła w woj. podlaskim, lubelskim oraz pomorskim (od 36,2 do 43,8% gruntów ornych tych województw).

Suszę rolniczą odnotowano w uprawach rzepaku i rzepiku, notowano ją w 8 województwach. Na terenie Polski suszę wśród tych upraw notowano w 186 gminach tj. 7,51% gmin kraju na powierzchni 1,15% gruntów ornych.

