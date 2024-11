Rolnicy, zapnijcie pasy – będzie jeszcze więcej Zielonego Ładu!

Dziś w Strasburgu odbywa się posiedzenie Parlamentu Europejskiego, na którym posłowie zatwierdzą skład nowej Komisji Europejskiej. Przewodnicząca-elekt Ursula von der Leyen zapowiedziała, że będzie jeszcze więcej Zielonego Ładu a swoje przemówienie zakończyła wezwaniem: Niech żyje Europa!

Za 5 lat nie poznamy Unii Europejskiej?

Ursula von der Leyen przedstawiła dziś posłom Parlamentu Europejskiego skład nowej Komisji Europejskiej. W jej przemówieniu przeplatały się patetyczne hasła o wolności Europejczyków z informacjami, że kolejne 5 lat będzie czasem przełomowych zmian w funkcjonowaniu Unii Europejskiej.

Reforma ram Traktatów UE

– Kolegium Komisarzy jest odpowiednim zespołem na ten moment w historii Europy. Poprosiłam moich komisarzy, by angażowali się bardziej w sesje Parlamentu Europejskiego: od pierwszego dnia będziemy przyczyniać się do współpracy w reformach ram traktatowych, których potrzebuje UE – powiedziała Ursula von der Leyen.

Dekarbonizacja jednym z głównych celów KE

Politykę Komisji Europejskiej mają wyznaczać dwa słynne dokumenty: raport Draghiego i raport Stroschneidera (Dialog Strategiczny).

Unia musi dążyć do suwerenności gospodarczej choćby dlatego, że wolność Europejczyków to także “możliwość kupienia żywności i ogrzania domu za uczciwą cenę”. Dlatego działania nowej Komisji Europejskiej będą koncentrować się na inwestycjach w innowacyjność i technologie; dekarbonizacji; bezpieczeństwie dostaw materiałów wrażliwych.

Zielony Ład pozostanie programem UE

– 5 lat temu uruchomiliśmy Europejski Zielony Ład – powody, dla których nasze cele są tak ambitne, wciąż są aktualne, dlatego musimy i będziemy trzymać się kursu w kierunku Zielonego Ładu – powiedziała von der Leyen.

Ambicje Komisji Europejskiej w tej sprawie są tak duże, że specjalny Zielony Ład zostanie opracowany również dla przedsiębiorstw. Zajmą się tym: zaangażowana, z przekonania Europejka, Teresa Ribera oraz znany rolnikom klimatysta Wopke Hoekstra.

– Musimy być sprytniejsi, zwinniejsi, stąd w ciągu pierwszych 100 dni zaproponujemy czysty przemysłowy ład – zapowiedziała przewodnicząca KE.

Społeczności rolników będą rozkwitać – KE zadba o to

W przemówieniu Ursuli von der Leyen nie zabrakło ukłonów w stronę rolników:

– Rolnicy i rybacy dbają o to, byśmy mieli najlepszą żywność na świecie; oni są na froncie walki ze zmianami klimatu i zasługują na uznanie. Musimy zadbać o to, by mieli właściwą motywację, dlatego Christophe Hansen zadba o działania następcze Strategicznego Dialogu na rzecz Przyszłości Rolnictwa w Europie. Wraz z Kayą Kallas (rybołówstwo) zadbają o to, by nasze wspólnoty rolników i rybaków mogły rozkwitać. Komisja Europejska zawsze stała po ich stronie i tak będzie nadal – zapewniła Ursula von der Leyen.