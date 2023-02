Rolnicy zablokowali Paryż

Około 2 tysiące francuskich rolników zjechało 8 lutego do Paryża, by zaprotestować przeciwko decyzji rządu o zakazie stosowania pestycydów.

Akcję zorganizowała rolnicza centrala związkowa FNSEA (La Fédération Nationale des Syndicats d’Exploitants Agricoles), a z jej oficjalnego komunikatu wynika, że na ulicach stolicy Francji pojawiło się w środę 622 traktorów.

Rolnicy opowiedzieli się w ten sposób przeciw forsowanemu przez francuski rząd zakazowi stosowania toksycznych dla pszczół neonikotynoidowych środków owadobójczych w uprawie buraków cukrowych. Sam zakaz ma być efektem wcześniejszego orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, który zobowiązał rząd francuski do podjęcia stosownych działań. Dla rolników to kolejny, po między innymi podwyżkach cen energii i ograniczeniach w stosowaniu azotynów i pestycydów, powód do organizowania akcji protestacyjnych.