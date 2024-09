Rolnicy z terenów objętych powodzią zwolnieni z obowiązku niezwłocznego zgłoszenia szkód do ARiMR

Minister rolnictwa i rozwoju wsi określił części województwa dolnośląskiego, opolskiego oraz śląskiego objęte powodzią i stanem klęski żywiołowej za objęte działaniem siły wyższej oraz zwolnił rolników z zalanych terenów z obowiązku niezwłocznego zgłoszenia szkód w uprawach do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Chodzi o projekt rozporządzenia ministra rolnictwa i rozwoju wsi w sprawie obszarów, które uznaje się za objęte działaniem siły wyższej lub wystąpieniem nadzwyczajnych okoliczności oraz warunków lub wymogów dla poszczególnych rodzajów pomocy, na które miały wpływ działanie tej siły wyższej lub wystąpienie tych nadzwyczajnych okoliczności.

W związku z powodzią, która dotknęła południowo-zachodnią część terytorium Polski za obszary objęte działaniem siły wyższej lub wystąpieniem nadzwyczajnych okoliczności zostaną uznane obszary określone w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 16 września 2024 r. w sprawie wprowadzenia stanu klęski żywiołowej na obszarze części województwa dolnośląskiego, opolskiego oraz śląskiego (Dz. U. poz. 1365), które wprowadza na okres 30 dni od dnia ogłoszenia rozporządzenia stan klęski żywiołowej w celu zapobieżenia skutkom powodzi oraz w celu ich usunięcia.

W przypadku wystąpienia nadzwyczajnych okoliczności lub siły wyższej, które mogą mieć wpływ na powierzchnię kwalifikującą się do płatności lub liczbę zwierząt kwalifikujących się do płatności lub gdy rolnik nie mógł zrealizować norm i wymogów w ramach warunkowości, niezwłocznie po wystąpieniu tego zdarzenia rolnik powinien złożyć do biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa pisemne oświadczenie o zaistniałych okolicznościach, opatrzone czytelnym podpisem i datą złożenia wraz z dowodami potwierdzającymi wystąpienie nadzwyczajnych okoliczności lub siły wyższej.

Omawiany projekt rozporządzenia zwalnia rolników z tego obowiązku. Będzie możliwa wypłata wsparcia w sytuacji, gdy rolnik z uwagi na powódź nie jest w stanie spełnić odpowiednich wymogów niezbędnych dla danego rodzaju pomocy, bez konieczności składania pisemnego oświadczenia w tej sprawie.