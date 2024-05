Rolnicy z Orki przyjęci przez Prezydenta RP. Protest w Sejmie zakończony

Prezydent RP Andrzej Duda przyjął przedstawicieli rolników ze Związku Zawodowego Rolników ORKA, którzy przez wiele protestowali w Sejmie. Rolnicy domagali się rozmowy z premierem Donaldem Tuskiem, ale, choć posunęli się do głodówki, nie doczekali się. Dopiero rozmowa z prezydentem RP zakończyła protest.

Prezydent RP Andrzej Duda przyjął w Pałacu Prezydenckim przedstawicieli rolników, którzy protestowali w Sejmie. W rozmowie ze strony KPRP uczestniczyli: zastępca Szefa Kancelarii Piotr Ćwik i minister Wojciech Kolarski. Na prośbę rolników prezydent zgodził się, aby przedstawiciel protestujących wszedł w skład Rady do spraw Rolnictwa i Obszarów Wiejskich przy Prezydencie RP. Odbędzie się również spotkanie szerszej reprezentacji protestujących rolników z członkami tej Rady.

– To dzisiejsze spotkanie rozpoczęło się od podziękowań ze strony rolników za to, że Prezydent okazał protestującym szacunek, pokazał, że dla niego sprawy polskiej wsi i polskiego rolnictwa są bardzo ważne. I de facto doprowadził do tego, że po dwóch tygodniach ten dramatyczny protest w Sejmie się zakończył – powiedział sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta RP Wojciech Kolarski. Jak dodał, rolnicy „wyrazili gorycz”, że nie spotkał się z nimi premier Donald Tusk – czytamy w komunikacie Kancelarii Prezydenta RP.