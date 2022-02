Rolnicy z coraz większymi długami. A ma być o wiele gorzej

Jak podaje portal Business Insider, co prawda pod koniec ubiegłego roku rolników wpisanych do Krajowego Rejestru Długów ubyło o 3,68 proc. (4366), jednak Rejestrze Dłużników BIG InfoMonitor i w bazie informacji kredytowych BIK przybyło dłużników z kategorii uprawy rolne, chów i hodowla zwierząt, łowiectwo, włączając w to działalność usługową. Ponadto znacznie rosła kwota długów, a, co gorsza, najbliższy czas nie będzie sprzyjał ich spłacaniu.

Zapytany o to zjawisko lider Agrounii Michał Kołodziejczak stwierdził, że liczba dłużników maleje z powodu coraz mniejszej liczby rolników, jednak wzrasta procentowo. Jako przykład podał gospodarstwa zajmujące się hodowlą świń, których z mapy polski zniknęło w zeszłym roku niemal 40 tys.

– Wielu z nich będzie spłacało swoje długi już nie jako rolnicy, a to też zmieni obraz danych – wyjaśnia Michał Kołodziejczak cytowany przez Business Insider.