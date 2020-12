Rolnicy z Agrounii zablokowali ciężarówki wwożące tuczniki zza zachodniej granicy

Dzisiaj rano rolnicy związani z Agrounią zablokowali ciężarówki wwożące tuczniki pochodzące prawdopodobnie zza zachodniej granicy do jednej z polskich masarni w Mościszkach w woj. wielkopolskim.

– Polscy rolnicy zajmujący się hodowlą trzody chlewnej obecnie nie mogą sprzedać świń, czekają wiele tygodni na odbiór, aby finalnie dopłacić jeszcze do interesu – czytamy na profilu organizacji na Facebooku.

– W tym samym czasie obserwujemy jak bezczelnie do naszego kraju przyjeżdżają przerośnięte tuczniki za zachodniej granicy. Jest to policzek wymierzony prosto w twarz, ponieważ odbieramy sprzeczne informacje. Z jednej strony mówi się nam, że żadnego importu nie ma, zakłady są pełne i zbywają rolników a z drugiej strony obserwujemy takie transporty które gnają w głąb naszego kraju do o zgrozo polskich ubojni. Gdzie w tej sytuacji są służby, aby pomóc rolnikom? Gdzie jest ta walka o suwerenne państwo żywnościowe? – pytano na profilu Agrounii.

– Dziś w nocy nasi koledzy pokazali, jak duża jest skala transportów tuczników z Niemiec – mówił lider Agrounii, Michał Kołodziejczak.

Stwierdził też, że “pomoc covidowa”, zamiast wspierać polskich rolników, trafia do polskich masarni, które przerabiają niemieckie mięso, uznając to za marnotrawstwo publicznych pieniędzy.