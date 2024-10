Rolnicy w UE na straconej pozycji? Umowa z Mercosur niemal pewna

Porozumienie między Unią Europejską a południowoamerykańskim blokiem Mercosur jest znów w zasięgu ręki. Główni negocjatorzy obu stron spotkają się ponownie w dniach 7-9 października w Brasilii, aby spróbować przygotować porozumienie na czas szczytu przywódców G20 w połowie listopada w Rio de Janeiro – informuje Politico.

Przywódcy obu bloków gospodarczych – prezydent Brazylii Luiz Inácio Lula da Silva i przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen chcą podpisać porozumienie handlowe jak najszybciej. Szefowa KE “bombarduje miłością przywódców Mercosuru , aby ich pozyskać” – pisze Politico, odnosząc się do wpisu von der Leyen na platformie X:

Miłość Ursuli von der Leyen

– Twój kraj jest kluczowym partnerem zbliżającym nasze kontynenty. Jesteśmy zgodni co do zasad demokracji, praworządności i multilateralizmu. A umowa UE-Mercosur stwarza wielką szansę dla nas obu – zwraca się UVL do prezydenta Paragwaju Santiago Peña.

W tle niemieckie samochody

Zaskakujące jest, że portal Politico, będący podmiotem zależnym niemieckiego wydawcy Ringer Axel Springer, właściwie wprost mówi o powodach forsowania umowy handlowej UE-Mercosur przez Ursulę von der Leyen:

– Umowa handlowa – która stworzyłaby rynek liczący 800 milionów ludzi, odpowiadający za jedną piątą światowego PKB i zniosłaby cła na towary od wołowiny po samochody – jest najwyższym priorytetem dla von der Leyen i jej ojczyzny, Niemiec – czytamy w artykule.

Prezydent Francji: to nieuczciwa umowa

Prezydent Francji Emmanuel Macron również wprost mówi, że uważa, iż umowa z Mercosur jest nieuczciwa. Jednak sprzeciw Macrona jest już tylko symboliczny:

– Macron stracił wpływy w Brukseli po porażkach w wyborach europejskich i krajowych, natomiast rząd Barniera (premiera Francji – red. )w każdej chwili może zostać obalony przez Marine Le Pen ze skrajnej prawicy. Świeżo mianowana von der Leyen jest tymczasem silniejsza niż kiedykolwiek. I chce przypieczętować umowę – czytamy w Politico.

Czy Polska dołączy do sprzeciwu?

Jednocześnie to właśnie wynik wyborów we Francji zmusza Macrona do ostrego weta przeciwko umowie z Mercosur. Na szali jest pozycja Francji we Wspólnocie Europejskiej. Aby przeforsować swój sprzeciw Macron musiałby znaleźć przynajmniej trzech sojuszników, których ludność stanowi min. 35% populacji UE. Cytowany przez Politico brazylijski profesor prawa handlu międzynarodowego na Uniwersytecie Amsterdamskim Geraldo Vidigal wśród potencjalnych sprzymierzeńców widzi Irlandię. Co ciekawe, nie mówi o Polsce.