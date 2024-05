Przez dopłaty rolnicy ruszyli do skupów: Ceny zbóż 24.05.2024

Kończący się tydzień można z pewnością zaliczyć do bardzo udanych na rynku zbóż, gdyż ceny osiągnęły dawno już nie widziane poziomy. Większych podwyżek co prawda brak, ale stawki jakie oferują skupujący pozostają na całkiem dobrych poziomach. Jak zatem wyglądają ceny na krajowym rynku na 24.05.2024 r.?

Do końca maja, czyli terminu do którego trzeba sprzedać zboża, aby móc starać się o dopłaty, pozostaje już niewiele czasu. Z tego powodu ruch w skupach jest dosyć duży. Jak twierdzą skupujący, z którymi rozmawialiśmy, sprzedają jednak mniejsi rolnicy, którzy pozbywają się resztek zapasów. A to może spowodować, że z nastaniem czerwca ruch w skupach wyraźnie się zmniejszy.

Dodatkowo z rynku napływają sprzeczne informacje odnośnie stanu zapasów zbóż w kraju, gdyż Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej szacuje je na 8,5 mln ton, a znany analityk Mirosław Marciniak ocenia, że jest to o ponad 5 mln ton mniej. Trudno obecnie ocenić, kto ma rację, ale patrząc na ceny, być może Marciniak rzeczywiście słusznie wskazuje na niższe niż dotychczas sądzono zapasy.

Powyższe czynniki sprawiają, że obecnie za pszenicę konsumpcyjną o zawartości białka 14 proc. w portach można otrzymać maksymalnie 1100 zł za tonę. Jednakże ceny minimalne w głębi kraju są dużo niższe i zaczynają się od cen na poziomie 710 zł/t. Jak zawsze najdrożej jest na północy i północnym-zachodzie kraju, a najtaniej na południowym-wschodzie. Niższa jest oczywiście cena pszenicy paszowej, za którą skupujący oferują ceny na poziomie od 580 zł/t, a maksymalnie nie dostaniemy więcej jak 870 zł za tonę.

Stabilnie zachowują się ceny jęczmienia i w przypadku jęczmienia konsumpcyjnego stawki zaczynają się od 600 zł/t, a ceny maksymalne dochodzą do 810 zł/t. Z kolei za jęczmień paszowy maksymalną ceną jest obecnie 750 zł/t, a minimalnie można dostać 540 zł/t. Nieco niżej jest od jęczmienia paszowego wyceniane pszenżyto i stawki rozpoczynają się od 500 do maksymalnie jest to 760 zł/t.

Ceny z początku tygodnia utrzymało również żyto i za żyto paszowe minimalne stawki zaczynają się od poziomu 430 zł/t, a maksymalnie można otrzymać 650 zł/t. Trochę lepiej jest w przypadku żyta konsumpcyjnego za które można dostać maksymalnie 670 zł, a ceną minimalną jest 480 zł/t. Wysoko utrzymują się także ceny za rzepak i obecnie maksymalną stawką jest 2060 zł/t , a minimalnie skupujący płacą 1800 zł/t.

Także kukurydza dowiozła zdobycze cenowe z początku tygodnia i obecnie niektórzy skupujący są w stanie zapłacić nawet 920 zł/t. Minimalnie zaś kupujący płacą 640 zł/t. Ceny utrzymuje również owies za który skupujący są skłonni zapłacić nawet 980 zł za zboże o najlepszych parametrach gęstości, a minimalnie za słabsze parametry jest to poziom 680 zł za tonę.