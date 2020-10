Rolnicy rozpoczęli kolejny protest przeciwko “piątce Kaczyńskiego”

O godz. 12 na Placu Zawiszy w Warszawie rozpoczął się kolejny protest przeciwko “piątce Kaczyńskiego”. Tym razem, ze względu na zagrożenie epidemiologiczne, rolnicy protestują przede wszystkim “z samochodów”. Demonstranci mają się później udać pod Sejm.

– My mamy swoje sprawy do załatwienia i musimy je załatwić. Nie ma innej możliwości. […] Jutro o godz. 12 widzimy się w Warszawie. Widzimy się samochodami w kilku miejscach miasta. […] My musimy sprzeciwić się aparatowi władzy, który nie widzi społeczeństwa, bo tak samo ci, którzy byli poprzednio nie widzieli społeczeństwa, tak samo i ci nie chcą widzieć ludzi, którzy są od nich inni – mówił wczoraj lider Agrounii, Michał Kołodziejczak.

