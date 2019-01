Rolnicy pytają – resort rolnictwa odpowiada

Kiedy planowany jest nabór w ramach „Premii dla młodych rolników” ?

Zgodnie z Harmonogramem uruchamiania naborów wniosków w ramach poszczególnych instrumentów PROW 2014 – 2020, uruchomienie naboru wniosków w ramach „Premii dla młodych rolników” planowane jest w maju 2018 roku. Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa podaje informację o terminach naborów wniosków m.in. na głównej stronie Agencji www.arimr.gov.pl, co najmniej na 30 dni przed uruchomieniem naboru.

Czy młody rolnik, który nabył gospodarstwo rolne o powierzchni 11.05 ha, może korzystać z programu restrukturyzacja małych gospodarstw, a następnie czy może złożyć wniosek o premie dla młodego rolnika?

Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami dotyczącymi szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy i wypłat w ramach „Premii na restrukturyzację małych gospodarstw” PROW 2014-2020, rolnik ubiegający się o pomoc na restrukturyzacje gospodarstwa musi spełnić m.in. następujące warunki:

– wielkość ekonomiczna gospodarstwa nie może być większa niż 10 tys. euro oraz

– rolnik musi być ubezpieczony w KRUS z mocy ustawy w pełnym zakresie, przez co najmniej 24 miesiące przed dniem złożenia wniosku.

Dodatkowo w szczegółowych przepisach odnośnie warunków i trybu przyznawania pomocy i wypłat w ramach ” Premii na restrukturyzację małych gospodarstw” określono, ze rolnik, który otrzymał pomoc m.in. w ramach „Premii dla młodych rolników, nie może korzystać z pomocy w postaci premii na restrukturyzację małych gospodarstw.

Natomiast w obowiązujących przepisach dotyczących szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy i wypłat w ramach „Premii dla młodych rolników” PROW 2014-2020 określono m.in. następujące warunki ubiegania się o premię:

– osoba ubiegająca się o przyznanie pomocy powinna rozpocząć urządzanie gospodarstwa w okresie 18 miesięcy przed złożeniem wniosku o pomoc. Urządzanie gospodarstwa rozpoczyna się z dniem, gdy osoba ubiegająca się o przyznanie pomocy stała się właścicielem lub objęła w posiadanie gospodarstwo rolne o powierzchni co najmniej 1 ha użytków rolnych, a kończy się z dniem zakończenia realizacji biznesplanu,

– gospodarstwo wskazane w biznesplanie:

ma powierzchnię użytków rolnych równą co najmniej średniej krajowej, a w przypadku gospodarstw położonych w województwie o średniej niższej niż krajowa – równą co najmniej średniej wojewódzkiej, oraz nie większą niż 300 ha; •przynajmniej 70% minimalnej wielkości, o której mowa w punkcie powyżej (część podstawowa gospodarstwa), stanowi przedmiot własności beneficjenta, użytkowania wieczystego lub dzierżawy z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa lub JST; •ma wielkość ekonomiczną nie mniejszą niż 13 tys. euro i nie większą niż 150 tys. euro.

Biorąc powyższe informacje pod uwagę, w świetle obowiązujących przepisów dotyczących szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy i wypłat w ramach dwóch ww. instrumentów wsparcia PROW 2014-2020, nie ma możliwości złożenia wniosku o premie na restrukturyzację małego gospodarstwa, a następnie o premię dla młodego rolnika ze względu m. in. na warunek dotyczący ubezpieczenia w KRUS przez co najmniej 24 miesiące przed dniem złożenia wniosku i warunek dotyczący urządzania gospodarstwa nie dłużej niż przez 18 miesięcy do dnia złożenia wniosku, a także ze względu na wymagania dotyczące wielkości ekonomicznej gospodarstwa planowanego do restrukturyzacji (wielkość ekonomiczna do 10 tys. euro) oraz wymagania odnośnie wielkości ekonomicznej gospodarstwa przejmowanego przez młodego rolnika (od 13 tys. euro – do 150 tys. euro).

Źródło: MRiRW