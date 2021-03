Wczoraj miało miejsce otwarcie fragmentu obwodnicy Wrześni w Wielkopolsce. Na uroczystości i zorganizowanej konferencji prasowej pojawił się premier Mateusz Morawiecki, a także… Michał Kołodziejczak i rolnicy związani z Agrounią, którzy postanowili z nim porozmawiać.

Podczas wydarzenia policja zatrzymała lidera Agrounii, Michała Kołodziejczaka, jednak ten niedługo później został wypuszczony. Na miejsce konferencji próbowali dostać się rolnicy, jednak zostali powstrzymani przez funkcjonariuszy. Konferencję premiera przerwano.

– Rolnicy przyszli, to premier uciekł. Tak się zachowuje rząd PiS. Ucieka od trzech lat, odkąd działa Agrounia. My, wyborcy, głosowaliśmy na nich i tak nas potraktowali. Premier nas zobaczył i uciekł. Jest pełno policji, chronią szefa rządu – skomentował jeden z rolników.

– Chcieliśmy zapytać, co z rolnictwem, co z tarczą dla rolnictwa, co z planem odbudowy dla rolnictwa – mówił z kolei Michał Kołodziejczak.