Rolnicy przechowują, a wytwórnie pasz ograniczają zakupy: Ceny zbóż 05.09.2023

Nowy tydzień nie przynosi znaczących zmian na rynku zbóż w kraju. Ceny właściwie utknęły w miejscu i obecne zmiany są minimalne, gdyż wynoszą najczęściej 5 do 10 zł na tonie zarówno w górę jak i w dół.

Obecnie pomimo niedawno zakończonych żniw handel jest trudny, gdyż wielu rolników, którzy posiadają zboża o dobrych parametrach zdecydowało się na ich przechowywanie w nadziei na lepsze ceny. Z kolei wytwórnie pasz ograniczają zakupy, gdyż już wcześniej zbudowały solidne zapasy i jeśli kupują to najczęściej lokalnie, a większy popyt z ich strony spodziewany jest za kilka tygodni gdy rozpoczną się zbiory kukurydzy.

Pomimo iż eksperci szacują, że spośród zebranej w tym sezonie pszenicy tylko około 50 proc. spełnia wymagania odnośnie białka i liczby opadania, to ceny takich zbóż właściwie stoją w miejscu i na chwilę obecną nie podlegają większym wahaniom.

Wszystko to sprawia, że obecnie ceny za pszenicę konsumpcyjną kształtują się na poziomie od 760 do 960 zł za tonę. Tradycyjnie najdrożej jest na północy i północnym zachodzie kraju, a najtaniej na południowym wschodzie. Niższa jest oczywiście cena pszenicy paszowej, gdzie obecnie skupujący oferują ceny na poziomie od 660 do 840 zł za tonę.

Z kolei stawki za jęczmień paszowy rozpoczynają się od 580 zł/t., a maksymalną stawką jest natomiast obecnie 770 zł. Nieco lepiej jest z jęczmieniem konsumpcyjnym, który wyceniany jest obecnie od 600 zł/t do nawet 810 zł/t. Na nieco wyższych poziomach w stosunku do jęczmienia paszowego utrzymują się obecnie stawki za pszenżyto i kupujący są skłonni płacić za nie od 600 do 800 zł/t.

Jeśli chodzi o żyto konsumpcyjne to cena zawiera się w przedziale od 540 do 740 zł/t, a paszowe od 500 do 660 zł/t. Nieznacznie na początku tygodnia traci również rzepak. Maksymalną oferowaną stawką jest obecnie 1950 zł za tonę, ale stawki minimalne są dużo niższa ponieważ zdarzają się oferty po nawet 1630 zł/t.

Również kukurydza sporo traci na początku nowego tygodnia. Minimalną ceną jaką oferują skupy jest 700 zł za tonę, a maksymalnie nie dostaniemy więcej niż 900 zł/t za ubiegłoroczne suche ziarno.