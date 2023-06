Rolnicy protestują w Medyce. “Zakaz importu co najmniej na 5 lat”

W Medyce rozpoczął się protest rolników. Wydarzenie zorganizowało Stowarzyszenie Oszukana Wieś, pojawili się na nim także działacze Agrounii z Michałem Kołodziejczakiem na czele.

Pomimo obiecanej przez Rząd pomocy a także przedłużenia przez Komisję Europejską zakazu importu zbóż z Ukrainy, rolnicy nadal protestują. Jak twierdzą, obiecanej pomocy “nikt jeszcze nie widział”. Ponadto zdaniem rolników zakaz importu do 15 września to rozwiązanie niewystarczające. Stąd też podczas protestu pojawił się nowy postulat o wprowadzeniu zakazu importu co najmniej na 5 lat.

– Mówi się o problemie od prawie roku, a nie robi się żadnych konkretów. Niby coś jest zatwierdzone, a nikt nie widział realnych działań. Było mówione, że import będzie ograniczony do końca roku, teraz że do 15 września, czyli kolejny raz zostaliśmy oszukani. Mówi się o rekompensatach, ale wciąż nie ma ich na kontach […]. My chcemy znać plan na co najmniej kilka lat do przodu […]. Wg mnie to powinno [zakaz importu, red.] być co najmniej na 5 lat – mówił Michał Kołodziejczak.