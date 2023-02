Rolnicy protestują w Dorohusku. “Kontrole zbóż to fakt medialny, a nie rzeczywistość” [video]

Chociaż kilka dni temu minister rolnictwa Henryk Kowalczyk ogłosił program dopłat do sprzedawanych zbóż, nie wszyscy są zadowoleni z takiego obrotu spraw. Dziś rolnicy po raz kolejny zablokowali drogę prowadzącą do przejścia granicznego z Ukrainą. A my rozmawialiśmy z jednym z organizatorów protestów, Wiesławem Grynem.

Na dzisiejszym proteście zgromadziło się ok. 150 rolników. Pojawiło się także kilkadziesiąt ciągników, ale rolnicy dotarli na miejsce zgromadzenia również samochodami.

– Tu nie chodzi o pieniądze. Prosiliśmy pana ministra, żeby były przekierowane w tę stronę, żeby zrobić dopłaty do eksportu. Zboże jak zalegało w polskich magazynach tak zalega, a pieniądze zostały przejęte przez punkty skupowe, bo od razu następnego dnia spadłą cena – mówi Wiesław Gryn.

– To jest tylko gaszenie pożarów, a nie rozwiązanie strukturalne, które by pozwalało zminimalizować dzisiaj ten proceder – dodawał.